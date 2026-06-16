Argan a livré le nouvel entrepôt de Sorigny au Groupe Danone

Argan annonce la livraison du nouvel entrepôt AutOnom® de Sorigny (37) au Groupe Danone dans le Grand Ouest.

Après la signature du bail en état futur d'achèvement puis la pose de la première pierre en 2025, le site de Sorigny est désormais pleinement opérationnel.

Cet entrepôt de dernière génération de 8 200 m², dont 6 400 m² en froid positif (2/6°C), intègre les dernières innovations du label Aut0nom®, permettant la production d'une énergie verte dédiée à l'autoconsommation.

Une centrale photovoltaïque de près de 3 000 m² a été installée en toiture, développant une puissance de 580 kWc. Elle est complétée par des batteries de stockage de l'énergie d'une capacité de 230 kWh. Cette installation permettra de réduire de 35% les émissions CO2 du site.

Argan et Danone sont mutuellement engagés dans le cadre d'un bail long terme de neuf années fermes.

Développé au sein de l'Isoparc de Sorigny, le site bénéficie d'un emplacement stratégique directement connecté à l'autoroute A10, à proximité immédiate de l'A85 et à une quinzaine de kilomètres seulement au sud de Tours.

Ronan Le Lan, Président du Directoire d'Argan a déclaré. " Nous sommes très fiers d'accompagner Danone dans ce projet structurant et de compter une nouvelle signature de premier plan parmi nos clients. Cette réalisation illustre pleinement le positionnement premium d'Argan ".