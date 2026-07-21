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Argan a confirmé le maintien d'une dynamique opérationnelle solide selon Oddo BHF
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 14:43

Oddo BHF confirme son conseil de Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 74 EUR après la publication des résultats du 1er semestre 2026.

Oddo BHF juge que Argan a confirmé le maintien d'une dynamique opérationnelle solide sur le 1er semestre 2026 avec un RNR / action à 3,0 EUR (-1% yoy), en ligne avec son objectif annuel proche de 6 EUR.

Le résultat net récurrent (RNR) PdG ressort à 77,5 MEUR (-1% yoy). Selon l'analyste, cette quasi-stabilité s'explique par 1/ la croissance des revenus locatifs à 109,7 MEUR ( 4% yoy), déjà publiée le 1er juillet, portée par l'effet année pleine des livraisons de 2025 et l'indexation des loyers de 0,6% au 1er janvier 2026 2/ une légère baisse de la marge d'EBITDA à 94% contre 95% au 1er semestre 2025 et 3/ la hausse des frais financiers liée à l'émission obligataire de 500 MEUR réalisée en avril 2026 avec un coupon à 3,78%.

L'EPRA NTA / action progresse à 93,8 EUR à fin juin ( 3% sur 6 mois ; 7% yoy). Selon Oddo BHF, cette évolution s'explique notamment par la hausse de 1,7% à périmètre constant de la valeur du patrimoine sur le 1er semestre dans un contexte de stabilité du taux de capitalisation hors droits à 5,25%.

Oddo BHF souligne également que Argan confirme sa guidance 2026 avec un RNR / action attendu toujours proche de 6,0 EUR (6,04 EURe) ainsi qu'un dividende de 3,65 EUR / action ( 6% yoy).

L'analyste note également dans son étude que Argan a relevé ses objectifs d'investissements pour 2026 à 200 MEUR contre 160 MEUR précédemment ainsi qu'au-delà avec des investissements annuels attendus ensuite à c. 150 MEUR / an contre 100 à 150 MEUR / an précédemment tout en maintenant son objectif de rendement annuel à ">6%" :

Oddo BHF estime que cette publication traduit globalement une trajectoire de croissance toujours bien orientée avec une accélération des investissements attendus malgré un environnement macroéconomique toujours incertain.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 21/07/2026 à 14:43:00.

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