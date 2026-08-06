 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ares réduit la taille de son fonds de crédit privé d'un milliard d'euros suite à la réticence des investisseurs, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 07:08
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte sous forme de liste à puces)

Ares Management ARES.N a été contrainte de revoir à la baisse un fonds de crédit privé d’un milliard d’euros (1,15 milliard de dollars) après que les investisseurs ont contesté la valorisation des prêts destinés à ce “fonds de continuation”, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Voici plus de détails:

* Le gestionnaire de crédit privé a réduit la taille du véhicule à environ 400 millions d’euros (461,84 millions de dollars) après que les investisseurs potentiels de la nouvelle entité ont exigé une décote sur les prêts plus importante que celle qu’Ares était prêt à accepter, précise l’article.

* Cette décision fait suite aux efforts déployés l’année dernière par Ares pour transférer les prêts restants d’un fonds européen de prêts directs, créé il y a dix ans, vers un véhicule nouvellement créé qu’il continuerait à gérer, ajoute l’article du Financial Times.

* Alors que les fonds de capital-investissement traditionnels ont un cycle de vie limité, généralement d’environ une décennie, les véhicules de continuation permettent aux gestionnaires de fonds d’attirer de nouveaux investisseurs et de transférer les actifs des anciens fonds vers un nouveau véhicule, prolongeant ainsi la période de détention tout en offrant aux investisseurs existants la possibilité de se désengager.

* Bien qu’ils soient courants depuis longtemps dans le capital-investissement, les véhicules de continuation ont récemment gagné en popularité dans le crédit privé, les gestionnaires de fonds cherchant des moyens de restituer le capital aux investisseurs sans vendre purement et simplement les actifs.

* Ares Management n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

* Selon le rapport, le gestionnaire d’actifs cherche désormais à lever un véhicule de continuation de 2,5 milliards d’euros (2,89 milliards de dollars) destiné aux prêts issus de son fonds européen de 2018.

* La semaine dernière, Ares a annoncé une levée de fonds record de 36 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, portée par l’engouement continu des investisseurs pour le crédit privé.

(1 dollar = 0,8661 euro)

Crédit privé

Valeurs associées

ARES MGT RG-A
139,780 USD NYSE -2,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 06.08.2026 06:42 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * MEDIOBANCA ... Lire la suite

  • Les mouvements des navires dans le détroit d'Ormuz sur un écran projetant un site de suivi des navires, à Nicosie à Chypre le 4 mai 2026 ( AFP / - )
    L'Iran dit s'être accordé avec Oman sur Ormuz, mais la réouverture dépendra de Washington
    information fournie par AFP 06.08.2026 05:25 

    L'Iran a indiqué mercredi s'être accordé avec le sultanat d'Oman sur un nouvel itinéraire de transit des navires dans le détroit d'Ormuz, dont ils sont tous deux riverains et qui est au coeur des tensions avec les Etats-Unis. Mais toute réouverture de cette voie ... Lire la suite

  • Le général Min Aung Hlaing à Naypyidaw, capitale de la Birmanie, le 28 mars 2026 ( AFP / ANTHONY WALLACE )
    Le président birman en Thaïlande pour remettre son pays sur la scène diplomatique
    information fournie par AFP 06.08.2026 05:15 

    L'ancien chef de la junte birmane Min Aung Hlaing, devenu président via des élections contestées, débute jeudi une visite officielle en Thaïlande, un allié de choix dans sa quête de réhabilitation diplomatique. Le général "MAH" a renversé en 2021 par un coup d'Etat ... Lire la suite

  • Un bâtiment de Meta affichant le logo du groupe. (Crédit: / Adobe Stock)
    Le modèle d'IA de Meta pirate une autre entreprise lors d'un test
    information fournie par Reuters 06.08.2026 02:48 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Rédaction révisée pour ajouter des précisions sur les préoccupations des législateurs, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,11 -0,39%
Or
4 255 +0,19%
CAC 40
8 669,3 +0,03%
EUR/USD SPOT
1,15465 -0,07%
2CRSI
27,6 +8,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank