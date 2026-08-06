Ares réduit la taille de son fonds de crédit privé d'un milliard d'euros suite à la réticence des investisseurs, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte sous forme de liste à puces)

Ares Management ARES.N a été contrainte de revoir à la baisse un fonds de crédit privé d’un milliard d’euros (1,15 milliard de dollars) après que les investisseurs ont contesté la valorisation des prêts destinés à ce “fonds de continuation”, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Voici plus de détails:

* Le gestionnaire de crédit privé a réduit la taille du véhicule à environ 400 millions d’euros (461,84 millions de dollars) après que les investisseurs potentiels de la nouvelle entité ont exigé une décote sur les prêts plus importante que celle qu’Ares était prêt à accepter, précise l’article.

* Cette décision fait suite aux efforts déployés l’année dernière par Ares pour transférer les prêts restants d’un fonds européen de prêts directs, créé il y a dix ans, vers un véhicule nouvellement créé qu’il continuerait à gérer, ajoute l’article du Financial Times.

* Alors que les fonds de capital-investissement traditionnels ont un cycle de vie limité, généralement d’environ une décennie, les véhicules de continuation permettent aux gestionnaires de fonds d’attirer de nouveaux investisseurs et de transférer les actifs des anciens fonds vers un nouveau véhicule, prolongeant ainsi la période de détention tout en offrant aux investisseurs existants la possibilité de se désengager.

* Bien qu’ils soient courants depuis longtemps dans le capital-investissement, les véhicules de continuation ont récemment gagné en popularité dans le crédit privé, les gestionnaires de fonds cherchant des moyens de restituer le capital aux investisseurs sans vendre purement et simplement les actifs.

* Ares Management n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

* Selon le rapport, le gestionnaire d’actifs cherche désormais à lever un véhicule de continuation de 2,5 milliards d’euros (2,89 milliards de dollars) destiné aux prêts issus de son fonds européen de 2018.

* La semaine dernière, Ares a annoncé une levée de fonds record de 36 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, portée par l’engouement continu des investisseurs pour le crédit privé.

(1 dollar = 0,8661 euro)