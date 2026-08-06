Ares réduit la taille de son fonds de crédit privé après la réticence des investisseurs, selon le Financial Times

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Ares Management ARES.N a été contrainte de réduire la taille d’un fonds de crédit privé d’un milliard d’euros (1,15 milliard de dollars), suite à la réticence des investisseurs face à la valorisation des prêts destinés à ce “fonds de continuation”, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Le leader du crédit privé a ramené la taille du fonds à environ 400 millions d’euros (461,84 millions de dollars) après que les investisseurs potentiels de la nouvelle entité eurent insisté pour obtenir une décote plus importante sur la valeur des prêts que celle qu’Ares était disposée à accepter, précise l’article.

(1 dollar = 0,8661 euro)