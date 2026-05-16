Ares Management renforce son portefeuille de fonds de crédit au premier trimestre 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Suzanne McGee et Isla Binnie

Ares Management

ARES.N , pionnier du crédit privé, a révélé vendredi, dans son rapport trimestriel 13-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, un large éventail de prises de participation nouvelles ou renforcées dans des véhicules d'actifs alternatifs, dont plusieurs fonds de prêt direct. Ares, un gestionnaire d'actifs alternatifs qui a annoncé ce mois-ci avoir levé un montant record de 30 milliards de dollars au cours du premier trimestre, a révélé avoir pris une participation dans le fabricant de dispositifs médicaux Integer Holdings ITGR.N au cours de la même période, une participation évaluée à 53,3 millions de dollars au 31 mars. Il a également réalisé des premiers investissements de moindre envergure dans les sociétés de développement commercial (, les BDC), BlackRock TCP Capital TCPC.O et Carlyle Secured Lending

CGBD.O . Le gestionnaire d'actifs a renforcé 17 autres participations, notamment dans plusieurs autres BDC, qui lèvent des fonds propres et les associent à un effet de levier pour prêter aux petites et moyennes entreprises. Cette classe d'actifs est sous pression en raison de doutes concernant les normes de crédit et de craintes que l'intelligence artificielle ne perturbe les entreprises de logiciels auxquelles bon nombre de ces BDC ont accordé des prêts. Ares a renforcé ses positions dans Golub Capital BDC GBDC.O et Blue Owl Technology Finance OTF.N . Il a également renforcé sa position dans sa propre BDC, Ares Capital Corp ARCC.O . En revanche, la seule cession d'Ares a été la liquidation de sa participation dans New Mountain Finance NMFC.O . Cette dernière a vendu un portefeuille d'actifs d'une valeur de 477 millions de dollars en février.