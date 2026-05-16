 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ares Management renforce son portefeuille de fonds de crédit au premier trimestre 2026
information fournie par Reuters 16/05/2026 à 00:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Suzanne McGee et Isla Binnie

Ares Management

ARES.N , pionnier du crédit privé, a révélé vendredi, dans son rapport trimestriel 13-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, un large éventail de prises de participation nouvelles ou renforcées dans des véhicules d'actifs alternatifs, dont plusieurs fonds de prêt direct. Ares, un gestionnaire d'actifs alternatifs qui a annoncé ce mois-ci avoir levé un montant record de 30 milliards de dollars au cours du premier trimestre, a révélé avoir pris une participation dans le fabricant de dispositifs médicaux Integer Holdings ITGR.N au cours de la même période, une participation évaluée à 53,3 millions de dollars au 31 mars. Il a également réalisé des premiers investissements de moindre envergure dans les sociétés de développement commercial (, les BDC), BlackRock TCP Capital TCPC.O et Carlyle Secured Lending

CGBD.O . Le gestionnaire d'actifs a renforcé 17 autres participations, notamment dans plusieurs autres BDC, qui lèvent des fonds propres et les associent à un effet de levier pour prêter aux petites et moyennes entreprises. Cette classe d'actifs est sous pression en raison de doutes concernant les normes de crédit et de craintes que l'intelligence artificielle ne perturbe les entreprises de logiciels auxquelles bon nombre de ces BDC ont accordé des prêts. Ares a renforcé ses positions dans Golub Capital BDC GBDC.O et Blue Owl Technology Finance OTF.N . Il a également renforcé sa position dans sa propre BDC, Ares Capital Corp ARCC.O . En revanche, la seule cession d'Ares a été la liquidation de sa participation dans New Mountain Finance NMFC.O . Cette dernière a vendu un portefeuille d'actifs d'une valeur de 477 millions de dollars en février.

Valeurs associées

ARES CAPITAL
18,9000 USD NASDAQ -0,21%
ARES MGT RG-A
123,430 USD NYSE -3,96%
BLACKRCK TCP CAP
4,1500 USD NASDAQ -3,04%
CARLYLE SCRD LND
11,2000 USD NASDAQ -0,09%
GOLUB CAP BDC
13,0600 USD NASDAQ -0,84%
INTEGER HOLDINGS
88,270 USD NYSE -1,70%
NEW MOUNTN FINC
8,0900 USD NASDAQ +0,50%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109,24 +2,49%
CAC 40
7 952,55 -1,60%
Or
4 537,77 0,00%
TOTALENERGIES
78,68 +0,51%
EUR/USD SPOT
1,1625 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank