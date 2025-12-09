 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 581,94
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ares Management rejoindra le S&P 500 le 11 décembre, en remplacement de Kellanova
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 00:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur la société et le secteur d'activité aux paragraphes 4 à 10)

Ares Management ARES.N rejoindra l'indice S&P 500 .SPX avant l'ouverture du marché le 11 décembre, a annoncé lundi S&P Dow Jones Indices, devenant ainsi le dernier gestionnaire d'actifs alternatifs à rejoindre l'indice de référence.

La société remplacera le fabricant de Pringles Kellanova

K.N dans le S&P 500, qui est sur le point d'être acquis par le géant des bonbons et des snacks Mars dans le cadre d'une transaction de 36 milliards de dollars.

Les actions d'Ares Management ont bondi de 7,2 % dans les échanges prolongés. L'action a perdu environ 7 % cette année à la dernière clôture.

L'inclusion d'Ares confirme sa position parmi les acteurs les plus influents du secteur de la gestion d'actifs alternatifs et montre à quel point ce secteur s'est démocratisé au cours des dernières années.

Les poids lourds de la gestion alternative que sont Blackstone BX.N , KKR KKR.N et Apollo Global Management

APO.N ont rejoint le S&P 500 au cours des deux dernières années environ.

Ares a longtemps été considérée comme un candidat potentiel du secteur financier à inclure dans le S&P 500.

Fondée en 1997, Ares est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs alternatifs et gérait plus de 596 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre.

Bien qu'elle opère dans des catégories d'actifs telles que l'immobilier, le capital-investissement et les infrastructures, Ares est surtout connue pour sa forte présence sur le marché du crédit privé.

Les actions ont tendance à augmenter lorsqu'elles sont ajoutées au S&P 500, car les fonds indiciels sont tenus de les ajouter à leurs portefeuilles, ce qui stimule la demande d'actions.

Outre le rééquilibrage trimestriel, le S&P Dow Jones Indices modifie souvent l'indice S&P 500 pour tenir compte des opérations des entreprises, telles que les fusions et les acquisitions.

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
137,385 USD NYSE -0,52%
ARES MGT RG-A
164,310 USD NYSE -0,65%
BLACKSTONE
151,440 USD NYSE -0,45%
KELLANOVA
83,445 USD NYSE +0,38%
KKR & CO
130,260 USD NYSE +0,66%
S&P 500 INDEX
6 846,51 Pts CBOE -0,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank