Ares Management rejoindra le S&P 500 le 11 décembre, en remplacement de Kellanova

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur la société et le secteur d'activité aux paragraphes 4 à 10)

Ares Management ARES.N rejoindra l'indice S&P 500 .SPX avant l'ouverture du marché le 11 décembre, a annoncé lundi S&P Dow Jones Indices, devenant ainsi le dernier gestionnaire d'actifs alternatifs à rejoindre l'indice de référence.

La société remplacera le fabricant de Pringles Kellanova

K.N dans le S&P 500, qui est sur le point d'être acquis par le géant des bonbons et des snacks Mars dans le cadre d'une transaction de 36 milliards de dollars.

Les actions d'Ares Management ont bondi de 7,2 % dans les échanges prolongés. L'action a perdu environ 7 % cette année à la dernière clôture.

L'inclusion d'Ares confirme sa position parmi les acteurs les plus influents du secteur de la gestion d'actifs alternatifs et montre à quel point ce secteur s'est démocratisé au cours des dernières années.

Les poids lourds de la gestion alternative que sont Blackstone BX.N , KKR KKR.N et Apollo Global Management

APO.N ont rejoint le S&P 500 au cours des deux dernières années environ.

Ares a longtemps été considérée comme un candidat potentiel du secteur financier à inclure dans le S&P 500.

Fondée en 1997, Ares est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs alternatifs et gérait plus de 596 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre.

Bien qu'elle opère dans des catégories d'actifs telles que l'immobilier, le capital-investissement et les infrastructures, Ares est surtout connue pour sa forte présence sur le marché du crédit privé.

Les actions ont tendance à augmenter lorsqu'elles sont ajoutées au S&P 500, car les fonds indiciels sont tenus de les ajouter à leurs portefeuilles, ce qui stimule la demande d'actions.

Outre le rééquilibrage trimestriel, le S&P Dow Jones Indices modifie souvent l'indice S&P 500 pour tenir compte des opérations des entreprises, telles que les fusions et les acquisitions.