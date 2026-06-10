Ares Management lève 8,5 milliards de dollars pour un nouveau fonds, selon le Financial Times

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Le gestionnaire d'actifs alternatifs Ares Management ARES.N a levé 8,5 milliards de dollars auprès d'investisseurs institutionnels pour son dernier fonds de crédit spécialisé, a rapporté mercredi le Financial Times.

Ce nouveau fonds, le troisième de la série Pathfinder de la société, est l'un des plus importants fonds fermés axés sur la dette complexe adossée à des actifs, précise l'article.

La levée de fonds comprend 4 milliards de dollars supplémentaires de capitaux réengagés par des investisseurs d'un fonds Ares antérieur qui ont accepté de prolonger leurs investissements de deux ans supplémentaires, ajoute l'article.

Cette levée de fonds réussie intervient alors qu'une partie du secteur du crédit privé est confrontée à un ralentissement des apports de capitaux provenant des investisseurs particuliers et fortunés, à une augmentation des demandes de rachat et à des inquiétudes concernant la qualité du crédit. En mai, Ares Management a annoncé une levée de fonds record au premier trimestre d'environ 30 milliards de dollars.

Le gestionnaire d'actifs a élargi sa base d'investisseurs, le nombre de clients institutionnels directs ayant bondi d'environ 50 % entre 2022 et 2025.

Ares Management n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.