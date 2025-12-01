Ares Management lance la marque Marq pour unifier la plateforme mondiale d'immobilier logistique

Le gestionnaire mondial d'investissements alternatifs Ares Management Corp ARES.N a déclaré lundi qu'il avait lancé une nouvelle marque, Marq Logistics, pour consolider ses plates-formes mondiales d'immobilier logistique sous une seule ombrelle.

Marq représentera la plateforme logistique verticalement intégrée d'Ares, qui gère plus de 600 millions de pieds carrés d'installations à travers les Amériques, l'Europe et l'Asie-Pacifique, a déclaré la société, qui gère 595 milliards de dollars d'actifs, dans un communiqué.

L'opération combine les plateformes d'Amérique du Nord et d'Europe, y compris Ares Industrial Management, avec la plateforme logistique mondiale de GLP en dehors de la Chine, qu'Ares a acquise plus tôt cette année, a ajouté la société basée aux États-Unis.

"Avec Marq, Ares combine sa taille, son expertise et ses capacités immobilières logistiques intégrées pour offrir des solutions cohérentes et de premier ordre à ses locataires dans le monde entier."

Ares Real Estate gère environ 110 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre, selon le communiqué.