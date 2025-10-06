Ares Management acquiert une participation dans les actifs d'EDPR pour un montant d'environ 2,9 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Ares Management ARES.N a déclaré lundi avoir acquis une participation de 49% dans un portefeuille d'actifs appartenant à EDP Renováveis dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2,9 milliards de dollars.
