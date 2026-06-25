Ares limite à nouveau les retraits de son fonds phare de crédit privé, doté de 23 milliards de dollars

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Ares Management ARES.N a de nouveau plafonné les retraits de son fonds phare de crédit privé après une hausse des demandes de rachat au deuxième trimestre, selon un document réglementaire publié jeudi.

Les investisseurs ont cherché à retirer 14,4 % des parts de l’Ares Strategic Income Fund (ASIF), un fonds de 22,6 milliards de dollars, au deuxième trimestre, contre 11,6 % au trimestre précédent . Le fonds a limité les retraits à 5 % des parts, seuil habituel pour ce type de véhicules.

La plupart des demandes provenaient d’un petit nombre d’institutions et de family offices non américains, qui représentent moins de 1 % des plus de 20 000 actionnaires du fonds , a indiqué ce dernier. Ils ont représenté près de la moitié des demandes du deuxième trimestre.

Ces derniers mois, les particuliers fortunés ont de plus en plus retiré leurs fonds des fonds de crédit privés non cotés, en raison de leurs inquiétudes concernant les critères d’octroi de prêts et la manière dont les entreprises de logiciels, qui ont largement emprunté auprès de prêteurs directs, vont faire face aux bouleversements liés à l’intelligence artificielle.

Selon la banque d’investissement Robert A. Stanger, les investisseurs ont retiré au total 12,9 milliards de dollars des fonds de crédit privés destinés aux particuliers fortunés au cours des cinq premiers mois de 2026.

Ares a également constaté une baisse des nouvelles demandes de retrait de la part des investisseurs du canal de la gestion de fortune privée aux États-Unis, qui constitue le plus grand segment d’investisseurs de l’ASIF.

Le directeur général Michael Arougheti a déclaré au début du mois que les particuliers fortunés américains augmentaient leur exposition aux placements alternatifs et ne procédaient pas à des rachats au rythme attendu par les marchés.

Les demandes de rachat émanant de ce segment représentaient 2,4 % des parts en circulation et affichaient une baisse de 35 % par rapport au trimestre précédent.

Ce segment a également représenté près de la moitié des entrées de capitaux au deuxième trimestre, a indiqué l’ASIF.

Près des deux tiers des demandes de rachat ont été soumises par des investisseurs ayant déjà participé à une offre de rachat au trimestre précédent, a précisé le fonds.

L’ASIF, lancé en 2022, a indiqué que ses actions de classe I avaient généré un rendement total annualisé de 10,27 % depuis leur création, ce qui représente une prime de 187 points de base par rapport aux prêts bancaires largement syndiqués.