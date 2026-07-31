Ares lève la somme record de 36 milliards de dollars, porté par la dynamique des levées de fonds dans le secteur du crédit privé

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* Meilleur trimestre de son histoire pour Ares en matière de levée de fonds

* Les entrées de capitaux et les investissements se sont élevés à 36 milliards de dollars au deuxième trimestre

* "Une reprise significative du carnet de commandes", déclare le directeur général Arougheti

* Les actifs sous gestion du géant du crédit privé atteignent 671 milliards de dollars

* Les capitaux non investis atteignent le niveau record de 170 milliards de dollars

(Ajout d'un graphique) par Arasu Kannagi Basil

Ares Management ARES.N , l’un des plus grands noms du crédit privé, a annoncé vendredi avoir levé un montant record de 36 milliards de dollars au deuxième trimestre, les investisseurs institutionnels continuant d’allouer des fonds à cette classe d’actifs.

Ces résultats placent Ares parmi les gestionnaires les plus performants en matière de levée de fonds dans le domaine des actifs alternatifs, alors que les capitaux institutionnels se tournent vers des gestionnaires plus importants et bien établis.

Les principaux gestionnaires d’actifs ont souligné la demande généralisée des investisseurs institutionnels, malgré les gros titres négatifs concernant le crédit privé ces derniers mois, ce qui a contribué à amortir le ralentissement du canal de la gestion de fortune.

Les investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension, ont tendance à allouer leurs capitaux dans une perspective à long terme et font preuve de plus de patience face aux périodes de volatilité.

Ares a élargi sa base d’investisseurs, le nombre d’investisseurs institutionnels directs ayant plus que triplé depuis 2019. L’essentiel de son activité est axé sur les investisseurs institutionnels.

"Nos clients continuent de nous faire confiance grâce aux performances solides et constantes de nos fonds, toutes stratégies confondues", a déclaré Michael Arougheti, directeur général.

Les entrées de capitaux ont été tirées par le segment du crédit, qui a attiré 23,7 milliards de dollars au cours du trimestre. La division des actifs réels a levé 9,7 milliards de dollars. Parmi les principales levées de fonds, on peut citer le fonds phare d’Ares dédié au financement adossé à des actifs, qui a levé 8,5 milliards de dollars au cours du trimestre .

Les actifs sous gestion ont bondi de 17% pour atteindre 671,3 milliards de dollars, tandis que les revenus liés aux commissions ont augmenté de 20% par rapport à l’année précédente, s’établissant à 491,1 millions de dollars.

Une grande partie des bénéfices d’Ares provient des commissions perçues sur les actifs qu’elle gère, ce qui lui assure une source de revenus plus stable et plus prévisible.

LÉGÈRE HAUSSE DES INVESTISSEMENTS

L’activité des sociétés de crédit privé est restée légèrement modérée au cours du trimestre, l’incertitude géopolitique ayant freiné les opérations de fusions-acquisitions soutenues par des sponsors.

Ares s’est montré optimiste quant à l’avenir, fort d’un portefeuille d’investissements en cours record.

"Notre plateforme mondiale diversifiée de montage d’opérations nous a permis de continuer à investir activement dans des opportunités attractives à travers l’ensemble de la plateforme, malgré un environnement de transactions plus calme, et nous constatons désormais une reprise significative de notre pipeline d’investissements à l’échelle de l’entreprise", a déclaré M. Arougheti.

Ares a déployé 35,9 milliards de dollars de capitaux au cours du trimestre, grâce à ses stratégies de prêts directs aux États-Unis et en Europe, d’immobilier et de crédit alternatif.

Parmi les opérations notables du trimestre, Ares a mené un financement par emprunt de plus de 1,7 milliard de dollars pour soutenir l’acquisition, par la société de rachat KSL Capital Partners, de l’opérateur de clubs privés Invited Clubs.

La levée de fonds, le déploiement de capitaux et la performance des investissements sont des indicateurs clés que Wall Street surveille de près, car ils déterminent les bénéfices futurs.

Les capitaux non investis ont bondi de 13% pour atteindre le chiffre record de 170 milliards de dollars au cours du trimestre. Cela place Ares en bonne position pour mener à bien son portefeuille d’investissements à venir, le plus important de son histoire, et soutenir une croissance continue de ses bénéfices, a déclaré Jarrod Phillips, directeur financier.

Ares commence à percevoir des commissions de gestion à mesure qu’elle déploie ses capitaux non investis, ce qui renforce encore ses bénéfices.

Le crédit alternatif a affiché un rendement brut de 4,1%, tandis que les prêts directs de premier rang aux États-Unis ont généré un rendement de 2,5%. Les investissements en actions dans les infrastructures ont enregistré un rendement de 9%.

Le résultat réalisé après impôts par action ordinaire de catégorie A s’est élevé à 1,29 dollar pour le trimestre clos le 30 juin, contre 1,03 dollar il y a un an.