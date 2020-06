Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ardian lève un nouveau fonds mondial de 19 milliards de dollars Reuters • 02/06/2020 à 12:22









PARIS, 2 juin (Reuters) - Ardian a annoncé mardi avoir levé 19 milliards de dollars (17 milliards d'euros) pour sa plate-forme secondaire de huitième génération, ce qui permet au fonds d'investissement français de franchir le cap des 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Cette nouvelle levée, qui comprend notamment cinq milliards de dollars d'engagements de co-investissements, est supérieure aux 14 milliards de dollars obtenus en 2016 pour la précédente plate-forme, souligne le groupe dans un communiqué. Selon Ardian, sa plate-forme a attiré 275 investisseurs dans près de 40 pays parmi lesquels d'importants fonds de pension, des fonds souverains, des compagnies d'assurance, des clients privés et des institutions financières. Ardian, né dans le giron d'Axa AXAF.PA , est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, en concurrence notamment avec Blackstone BX.N et Lexington Partners. (Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AXA Euronext Paris +4.02% THE BLACKSTONE RG-A NYSE +0.69%