Ardian lève $20 mds pour les infrastructures en Europe
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 09:29

Le géant français de l'investissement privé Ardian a annoncé jeudi avoir levé un montant record de 20 milliards de dollars (17,16 milliards d'euros) pour son nouveau fonds dédié à l’énergie, au transport et à la connectivité numérique en Europe.

Alors que le président américain Donald Trump redéfinit les alliances mondiales et les politiques commerciales, l’Europe cherche à attirer des investissements privés afin de stimuler la croissance économique et renforcer son indépendance dans les domaines des infrastructures, de la défense, de l’énergie et des centres de données.

"Aujourd'hui, la volatilité est telle et les événements sont si surprenants et si violents que les investisseurs considèrent qu'ils ont finalement redécouvert les vertus de la diversification", a déclaré Mathias Burghardt, directeur général délégué et CEO d’Ardian France, lors d’une rencontre avec des journalistes, faisant référence aux investisseurs américains et internationaux.

Mathias Burghardt a précisé que le fonds Ardian Infrastructure Fund VI ZAEFKX.O visait la connectivité physique et virtuelle, et qu’il attirait un nombre croissant d’investissements venus des États-Unis.

Ce fonds, soutenu par 229 investisseurs, constitue la plus grande plateforme d’infrastructure d’Ardian, affichant une hausse de 90% par rapport au fonds précédent (Ardian Infrastructure Fund V), ZAEFJX.O .

Les investisseurs originaires de la région Asie-Pacifique ont contribué à 32% des apports dans ce fonds, a ajouté Ardian.

(Alessandro Parodi, version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

