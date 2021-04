Ardian lance une plate-forme dédiée aux énergies renouvelables en Espagne

(NEWSManagers.com) - Ardian veut devenir un acteur significatif dans le secteur des renouvelables en Espagne. Le gérant français, déjà actif dans l'immobilier espagnol, vient d' annoncer la création de sa toute première plate-forme dédiée à ce secteur dans ce pays, sous le nom d' AGR-AM. Sa gestion en a été confiée à Santiago Varela, ex-directeur général d' Isolux Infrastructure et l' un des principaux experts en matière de financement privé d' infrastructures en Espagne. Il aura la responsabilité d' une équipe de neuf personnes. Sur ce projet, il travaillera main dans la main avec Juan Angoitia, co-responsable d' Ardian Infrastructure en Europe. La création d' AGR-AM fait suite à la mise en œuvre de ce modèle de plate-forme en Italie, dans les pays scandinaves ainsi qu' aux Etats-Unis.

Son objectif est d' intégrer l' ensemble des investissements liés aux renouvelables en Espagne mais aussi en Amérique latine et d' en optimiser la gestion. Au total, le gérant dispose à l' heure actuelle de 660 mégawatts d' énergies renouvelables en Espagne et 100 mégawatts en Amérique latine, répartis entre des projets dans le photovoltaïque (283 MW) et l' éolien (477 MW). Fin 2020, le chiffre d' affaires des actifs présents sur la plateforme était de 134 millions d' euros pour un Ebitda de 101 millions d' euros.

Améliorer la performance

Selon des sources proches du fonds, " la feuille de route est de maximiser la valeur des investissements actuels et de rechercher de nouveaux projets dans ces mêmes secteurs d' activités. Il ne s' agit donc pas de rajouter des mégawatts mais bien d' améliorer la performance " . Dans cette optique, AGR-AM envisage de se lancer dans différents projets d' hybridation pour ses usines de transformation d' énergies renouvelables, avec l'intention de les soumettre au plan de relance européen, Next Generation EU.

Le deuxième axe privilégié par la plate-forme consiste à poursuivre sa croissance dans les énergies propres, et de se lancer dans des activités comme le stockage mais aussi l' hydrogène : " l' objectif de la plateforme est, in fine, de se positionner dans cette chaîne de valeur qu' est l' hydrogène dans le but de développer l' hydrogène vert " , explique une source. La plate-forme ne se fixe pas un montant d' investissements précis en Espagne et en Amérique latine mais souhaite tirer parti des opportunités qui se présentent. Ardian a levé 6,1 milliards d' euros pour son fonds infrastructure Fund 5, dont jusqu' à 20% pourront être déployés dans des actifs d' énergies renouvelables.