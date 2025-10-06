Ardian achète l'entreprise irlandaise de services publics Energia et mise sur l'essor de l'IA

La société d'investissement française Ardian rachète à I Squared Capital l'une des plus grandes sociétés irlandaises de distribution d'énergie, Energia Group, ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué lundi, pariant ainsi sur un fournisseur d'électricité prêt à servir l'industrie de l'intelligence artificielle en plein essor.

L'opération valorisera Energia à plus de 2,5 milliards d'euros (2,93 milliards de dollars), a indiqué le Financial Times, qui a été le premier à rapporter l'opération, citant des personnes familières avec le dossier. Les entreprises n'ont pas divulgué les détails financiers de la transaction.

I Squared Capital a acquis la société en 2016 pour 1 milliard d'euros.

L'opération souligne l'intérêt croissant des investisseurs pour les centres de données qui répondent aux besoins du marché en plein essor des outils d'intelligence artificielle et qui favorisent leur adoption croissante dans le monde entier.

L'Irlande, en particulier, est devenue une plaque tournante mondiale pour les centres de données et les nouvelles technologies, qui, selon l'opérateur de réseau EirGrid, représenteront 31 % de la demande d'électricité du pays d'ici 2030, contre environ 20 % aujourd'hui.

« L'Irlande se trouve à un moment charnière, avec une électrification rapide, une demande croissante des nouvelles technologies et des investissements mondiaux dans l'infrastructure numérique », a déclaré Ian Thom, directeur général d'Energia, dans un communiqué.

William Briggs, directeur général d'Ardian, a déclaré que l'entreprise irlandaise était bien placée pour bénéficier de cette tendance.

« Energia est à l'avant-garde de la convergence entre les services publics de l'énergie et l'infrastructure numérique », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Energia a également déclaré lundi qu'elle avait accepté de s'associer au développement d'un centre de données de 165 mégawatts à Dublin, sans divulguer d'autres détails.

Energia possède et exploite des parcs éoliens et des centrales électriques au gaz en Irlande, capables de produire environ 17 % de la demande totale d'électricité du pays.

(1 $ = 0,8540 euro)