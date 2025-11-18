 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 975,39
-1,77%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ardent Health progresse grâce à un plan de rachat d'actions de 50 millions de dollars
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions de l'opérateur hospitalier Ardent Health ARDT.N augmentent de 2,7 % à 8,5 dollars avant bourse

** ARDT annonce un rachat d'actions d'une valeur de 50 millions de dollars

** L'entreprise dispose de 609 millions de dollars de liquidités à la fin du troisième trimestre

** ARDT a annoncé une perte trimestrielle surprise la semaine dernière, ce qui a fait chuter ses actions de 32%

** L'action a clôturé à un plus bas historique lundi

** Huit des 13 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, quatre à "conserver" et une à "vendre"; leur prévision médiane est de 16 $ - données LSEG

** ARDT en baisse de 51,5 % depuis le début de l'année, contre un gain de 11 % pour l'indice composite du NYSE .NYA .

Dividendes
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank