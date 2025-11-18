Ardent Health progresse grâce à un plan de rachat d'actions de 50 millions de dollars

18 novembre - ** Les actions de l'opérateur hospitalier Ardent Health ARDT.N augmentent de 2,7 % à 8,5 dollars avant bourse

** ARDT annonce un rachat d'actions d'une valeur de 50 millions de dollars

** L'entreprise dispose de 609 millions de dollars de liquidités à la fin du troisième trimestre

** ARDT a annoncé une perte trimestrielle surprise la semaine dernière, ce qui a fait chuter ses actions de 32%

** L'action a clôturé à un plus bas historique lundi

** Huit des 13 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, quatre à "conserver" et une à "vendre"; leur prévision médiane est de 16 $ - données LSEG

** ARDT en baisse de 51,5 % depuis le début de l'année, contre un gain de 11 % pour l'indice composite du NYSE .NYA .