Ardent Health progresse grâce à un plan de rachat d'actions de 50 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 novembre - ** Les actions de l'opérateur hospitalier Ardent Health ARDT.N augmentent de 2,7 % à 8,5 dollars avant bourse
** ARDT annonce un rachat d'actions d'une valeur de 50 millions de dollars
** L'entreprise dispose de 609 millions de dollars de liquidités à la fin du troisième trimestre
** ARDT a annoncé une perte trimestrielle surprise la semaine dernière, ce qui a fait chuter ses actions de 32%
** L'action a clôturé à un plus bas historique lundi
** Huit des 13 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, quatre à "conserver" et une à "vendre"; leur prévision médiane est de 16 $ - données LSEG
** ARDT en baisse de 51,5 % depuis le début de l'année, contre un gain de 11 % pour l'indice composite du NYSE .NYA .
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer