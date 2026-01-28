Ardelyx progresse alors qu'elle entame les essais cliniques de phase avancée de son médicament contre la constipation

28 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Ardelyx ARDX.O augmentent de 1,01% à 7,97 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle a commencé à doser les patients dans un essai de stade avancé testant Ibsrela chez les adultes souffrant de constipation idiopathique chronique, une affection à long terme qui entraîne des selles peu fréquentes ou difficiles

** L'essai comprendra environ 700 adultes et comparera Ibsrela à un placebo pendant 26 semaines; les premiers résultats sont attendus au deuxième semestre 2027, selon Co

** L'Ibsrela d'ARDX est déjà approuvé aux États-Unis pour le syndrome du côlon irritable avec constipation; la société vise à étendre son utilisation à la constipation idiopathique chronique

** Les effets secondaires les plus courants sont la diarrhée, les gaz, le gonflement abdominal et les vertiges, selon l'entreprise

** Les actions sont en hausse d'environ 15 % en 2025