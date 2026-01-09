Ardelyx bondit, Piper Sandler soulignant la forte absorption d'Ibsrela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments biotechnologiques Ardelyx ARDX.O augmentent de près de 2 % à 7,15 $ dans les échanges de pré-marché ** Piper Sandler relève la note de l'action de "neutre" à "surpondérer"; augmente les prévisions à 16 $ de 10 $, ce qui représente une hausse de ~128,57 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** Cite une dynamique plus forte que prévu pour Ibsrela , le traitement oral de la société pour le syndrome du côlon irritable avec constipation, suite à la dernière mise à jour de la société
** Le courtier a déclaré que la visibilité à court terme s'est améliorée, tandis que les perspectives à long terme révisées de la direction mettent en avant le chemin du produit vers une échelle significative, qu'il considère comme réalisable
** Onze analystes considèrent l'action comme "fortement achetée" en moyenne; la prévision médiane est de 11 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, ARDX a augmenté de ~31% au cours des 12 derniers mois
