Thales vise un chiffre d'affaires compris entre 23,3 et 23,6 milliards d'euros en 2026
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 07:45
Cette croissance soutenue reflète notamment la performance solide de l'Aérospatial et de la Défense tout au long de l'année.
Dans le secteur Aérospatial, le chiffre d'affaires s'élève à 5 910 MEUR, en hausse de 8,0 % par rapport à 2024 ( 8,7 % à périmètre et taux de change constants).
Le chiffre d'affaires du secteur Défense atteint 12 234 MEUR, en hausse de 11,5 % par rapport à 2024 ( 12,2 % à périmètre et taux de change constants).
Les nouvelles commandes de l'exercice 2025 s'élèvent à 25 264 MEUR, stables en variation totale par rapport au niveau record enregistré en 2024, et en hausse de 1 % à périmètre et taux de change constants.
L'EBIT Ajusté s'établit à 2 740 MEUR en 2025, contre 2 419 MEUR en 2024, en croissance de 13,3 % (14,0 % en variation organique). La marge d'EBIT Ajusté atteint ainsi 12,4 % du chiffre d'affaires, en progression par rapport à l'année 2024 (11,8 % du chiffre d'affaires).
Le Résultat Net Ajusté, part du Groupe s'inscrit en hausse de 6 % à 2 005 MEUR par rapport à 2024. Il intègre une contribution additionnelle temporaire à l'impôt sur les sociétés en France qui s'élève à 75 MEUR. En excluant cet impact de 75 MEUR, le Résultat Net Ajusté, part du Groupe, est en hausse de 9 %.
Le Résultat Net des activités poursuivies, part du Groupe ressort à 1 675 MEUR, en progression de 66 % par rapport à 2024. Le free cash-flow opérationnel s'élève à 2 577 MEUR, contre 2 027 MEUR en 2024.
Thales s'attend pour 2026 à un ratio book-to-bill supérieur à 1, une croissance organique de chiffre d'affaires comprise entre 6 % et 7 %, correspondant à un chiffre d'affaires compris entre 23,3 et 23,6 milliards d'euros, une marge d'EBIT Ajusté comprise entre 12,6 % et 12,8 %, en hausse de 20 à 40 points de base par rapport à 2025.
Le Groupe devrait maintenir en 2026 un taux de conversion en cash élevé, compris entre 95 et 100 %.
Valeurs associées
|255,9000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Une campagne a minima pour une élection "cousue d'avance"? Dans le fief de Laurent Wauquiez, le maire sortant du Puy-en-Velay Michel Chapuis (UDI), fragilisé par les affaires mais bien installé, se représente avec le soutien du jeune fils du député LR, face à une ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
"Avec ce verdict, tout musulman pour la justice est considéré comme un terroriste en puissance", fustige l'un des quatre avocats d'Abdelhakim Sefrioui Me Francis Vuillemin, qui ajoute que le militant islamiste, dont la condamnation à 15 ans de réclusion criminelle ... Lire la suite
-
L'assureur suisse Zurich Insurance a annoncé lundi avoir conclu un accord sur une offre de rachat de son concurrent britannique Beazley à plus de 8 milliards de livres, "pour créer un leader mondial de l'assurance spécialisée". Les conseils d'administration de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer