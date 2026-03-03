 Aller au contenu principal
Thales vise un chiffre d'affaires compris entre 23,3 et 23,6 milliards d'euros en 2026
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 07:45

Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 22 136 MEUR en 2025, en croissance de 7,6 % par rapport à 2024 ( 8,8 % en croissance organique).

Cette croissance soutenue reflète notamment la performance solide de l'Aérospatial et de la Défense tout au long de l'année.

Dans le secteur Aérospatial, le chiffre d'affaires s'élève à 5 910 MEUR, en hausse de 8,0 % par rapport à 2024 ( 8,7 % à périmètre et taux de change constants).

Le chiffre d'affaires du secteur Défense atteint 12 234 MEUR, en hausse de 11,5 % par rapport à 2024 ( 12,2 % à périmètre et taux de change constants).

Les nouvelles commandes de l'exercice 2025 s'élèvent à 25 264 MEUR, stables en variation totale par rapport au niveau record enregistré en 2024, et en hausse de 1 % à périmètre et taux de change constants.

L'EBIT Ajusté s'établit à 2 740 MEUR en 2025, contre 2 419 MEUR en 2024, en croissance de 13,3 % (14,0 % en variation organique). La marge d'EBIT Ajusté atteint ainsi 12,4 % du chiffre d'affaires, en progression par rapport à l'année 2024 (11,8 % du chiffre d'affaires).

Le Résultat Net Ajusté, part du Groupe s'inscrit en hausse de 6 % à 2 005 MEUR par rapport à 2024. Il intègre une contribution additionnelle temporaire à l'impôt sur les sociétés en France qui s'élève à 75 MEUR. En excluant cet impact de 75 MEUR, le Résultat Net Ajusté, part du Groupe, est en hausse de 9 %.

Le Résultat Net des activités poursuivies, part du Groupe ressort à 1 675 MEUR, en progression de 66 % par rapport à 2024. Le free cash-flow opérationnel s'élève à 2 577 MEUR, contre 2 027 MEUR en 2024.

Thales s'attend pour 2026 à un ratio book-to-bill supérieur à 1, une croissance organique de chiffre d'affaires comprise entre 6 % et 7 %, correspondant à un chiffre d'affaires compris entre 23,3 et 23,6 milliards d'euros, une marge d'EBIT Ajusté comprise entre 12,6 % et 12,8 %, en hausse de 20 à 40 points de base par rapport à 2025.

Le Groupe devrait maintenir en 2026 un taux de conversion en cash élevé, compris entre 95 et 100 %.

