Thales publie un bénéfice annuel légèrement supérieur aux attentes

Thales a communiqué mardi un bénéfice avant intérêts et impôts en 2025 légèrement supérieur aux attentes, en particulier grâce à sa division défense et à la demande pour ses activités aéronautique et spatiale, disant également s'attendre à une marge d'exploitation plus importante cette année.
L'équipementier français pour l'aérospatiale, la sécurité et la défense a fait état d'un Ebit ajusté en hausse sur un an de 14% en données organiques à 2,74 milliards d'euros.
Son chiffre d'affaires annuel a progressé de 8,8% en variation organique à 22,14 milliards d'euros, avec des prises de commandes en hausse l'an dernier de 1% à 25,26 milliards d'euros en données organiques.
Les analystes anticipaient en moyenne un Ebit de 2,7 milliards d'euros et un chiffre d'affaires en 2025 de 21,88 milliards d'euros, d'après un consensus compilé par Thales. Les prises de commandes étaient attendues à 25,21 milliards d'euros.
Pour 2026, le groupe dit prévoir une marge d'Ebit ajusté comprise entre 12,6% et 12,8%, contre 12,4% l'an dernier, avec une croissance organique de son chiffre d'affaires anticipée entre 6% et 7%.
(Tim Hepher; version française Jean Terzian, édité par Augustin Turpin)
