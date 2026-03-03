 Aller au contenu principal
Thales publie un bénéfice annuel légèrement supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 07:44

Logo de Thales à Brest

Thales ‌a communiqué mardi un bénéfice avant intérêts et ​impôts en 2025 légèrement supérieur aux attentes, en particulier grâce à sa division défense et ​à la demande pour ses activités aéronautique et spatiale, disant ​également s'attendre à une ⁠marge d'exploitation plus importante cette année.

L'équipementier français ‌pour l'aérospatiale, la sécurité et la défense a fait état d'un Ebit ajusté ​en hausse ‌sur un an de 14% en données ⁠organiques à 2,74 milliards d'euros.

Son chiffre d'affaires annuel a progressé de 8,8% en variation organique ⁠à 22,14 ‌milliards d'euros, avec des prises de ⁠commandes en hausse l'an dernier de 1% ‌à 25,26 milliards d'euros en données ⁠organiques.

Les analystes anticipaient en moyenne un Ebit ⁠de 2,7 ‌milliards d'euros et un chiffre d'affaires en 2025 ​de 21,88 milliards ‌d'euros, d'après un consensus compilé par Thales. Les prises de commandes ​étaient attendues à 25,21 milliards d'euros.

Pour 2026, le groupe dit prévoir une ⁠marge d'Ebit ajusté comprise entre 12,6% et 12,8%, contre 12,4% l'an dernier, avec une croissance organique de son chiffre d'affaires anticipée entre 6% et 7%.

(Tim Hepher; version française Jean Terzian, édité ​par Augustin Turpin)

Défense
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

THALES
255,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
