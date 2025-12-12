Arcus chute après l'abandon par Co et Gilead d'un essai en phase finale d'un médicament combiné contre le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Arcus Biosciences RCUS.N chutent de 8,5 % à 23 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare qu'elle et Gilead GILD.O arrêteront une étude de stade avancé testant leur combinaison expérimentale de médicaments contre le cancer chez les patients atteints de cancers avancés de l'estomac et de l'œsophage après qu'elle n'ait pas montré de bénéfice en termes de survie

** Une analyse intermédiaire a montré que la combinaison du domvanalimab de GILD et du zimberelimab de RCUS avec la chimiothérapie n'a pas amélioré la survie globale par rapport au nivolumab de Bristol Myers Squibb BMY.N et à la chimiothérapie

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 68,8 % depuis le début de l'année