ARCURE : Réorientation stratégique et changement de gouvernance
information fournie par Actusnews 12/12/2025 à 08:00

Réorientation stratégique vers les Algorithmes d'IA pour l'autonomie et la sécurité industrielle et Changement de Gouvernance

La société Arcure (Euronext Growth ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR), acteur de référence dans les solutions de perception intelligente pour environnements industriels, annonce aujourd'hui une évolution majeure de sa stratégie et de sa gouvernance.

Afin de répondre à l'explosion de la demande pour la perception intelligente sur le segment OEM de son marché, Arcure entend désormais capitaliser sur ses compétences et sa légitimité historiques en perception avancée et de concentrer ses ressources sur le développement et la commercialisation de solutions logicielles à forte valeur ajoutée, adaptées aux besoins croissants d'automatisation, de prévention des risques et d'optimisation des opérations dans les environnements industriels. La position de la société dans les nombreuses négociations en cours avec les principaux OEM va s'en retrouver renforcée grâce à la concentration des moyens sur ses facteurs clés de différentiation. Des annonces dans ce domaine sont attendues courant 2026 avec des constructeurs de premier plan.

Par ailleurs, après plusieurs années d'engagement au service du développement d'Arcure, Jean-Gabriel Pointeau , Directeur Général Délégué, a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière. Le Conseil d'Administration a pris acte de sa décision et tient à saluer la contribution déterminante qu'il a apportée à l'évolution de l'entreprise et au renforcement de sa visibilité sur le marché des solutions de perception intelligente pour véhicules industriels.

Afin d'accompagner une nouvelle phase de transformation stratégique, Patrick Mansuy , co-fondateur d'Arcure, fait son retour opérationnel au sein de la société, après deux années au Conseil d'Administration sans fonction de manager. Il est nommé Directeur Général Délégué , avec pour mission d'accélérer la transition d'Arcure d'un positionnement centré sur les systèmes embarqués de détection vers une spécialisation dans les algorithmes d'intelligence artificielle dédiés à l'autonomie, la sécurité, et à l'efficacité pour l'industrie.

Franck Gayraud, Président Directeur Général déclare :

« Au nom du Conseil d'Administration, je remercie chaleureusement Jean-Gabriel Pointeau pour son engagement et son rôle dans les étapes clés franchies par Arcure ces dernières années. Nous sommes également très heureux du retour de Patrick Mansuy, dont la connaissance intime de l'entreprise et de ses technologies constitue un atout essentiel pour mener à bien cette nouvelle phase stratégique. »

Un webinaire sera organisé le lundi 15 Décembre à 16H heure de Paris afin de donner plus de détails sur les nouvelles orientations stratégiques du groupe Arcure. Inscription préalable sur le lien suivant :

https://events.teams.microsoft.com/event/0bf51368-dfe7-4feb-9df8-a9c6caea6449@42318aef-ff15-4c7b-ac18- f52837f1cc77

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€, dont 81% réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS
investisseurs@arcure.net 		RELATIONS MEDIA
investisseurs@arcure.net

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95551-cp_12dec2025_changement-de-gouvernance_fr.pdf

