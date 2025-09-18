ARCURE : Premier semestre 2025 : un résultat net impacté par la baisse du chiffre d'affaires, des perspectives confirmées auprès des constructeurs

En raison de l'incertitude macroéconomique mondiale, on observe un net ralentissement des investissements des grands donneurs d'ordre industriels.

En conséquence, Arcure a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires, entraînant un résultat net de -1,1 million d'euros.

Toutefois, la marge brute a augmenté pour atteindre 60 %, contre 57 % lors de l'exercice 2024, un niveau historique pour Arcure.

Les échanges avec les OEM se sont intensifiés, et la société vient d'annoncer l'intégration des solutions Blaxtair® par Jungheinrich, le troisième fabricant mondial de chariots élévateurs.

Un plan d'économies pour le second semestre vise un retour à la rentabilité d'ici 2026, sans recours au financement par le marché.

Paris, France – 18 septembre 2025, 8h00 CEST – Arcure (FR0012127173 - ALCUR), spécialiste de l'intelligence artificielle pour l'amélioration de la sécurité et de la productivité dans l'industrie, publie aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre 2025. Le résultat net s'établit à -1,123 M€, directement impacté par la baisse du chiffre d'affaires, sans évolution sensible de la structure de coût. En conséquence, Arcure lance un plan d'économie pour assurer le retour à l'équilibre dès 2026 et pérenniser une structure financière solide. Si le semestre est marqué par un ralentissement du marché de la seconde monte, les discussions avec les constructeurs et équipementiers sont encore en croissance et ont débouché sur un premier succès d'envergure mondiale, avec Jungheinrich.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2025

En milliers d'euros 30 juin 2025 30 juin 2024 (proforma [1] ) Variation (€) Chiffre d'affaires 6 283 10 089 (3 805) Marge brute [2] 3 744 5 803 (2 059) Taux de marge brute 60% 58% n/a Excédent brut d'exploitation [3] (89) 2 298 (2 387) Dot. aux amort. et provisions / Reprises (996) (1 403) (407) Résultat d'exploitation (1 085) 895 (1 980) Résultat financier (511) (149) (362) Résultat exceptionnel - - - Impôts sur les résultats [4] 473 467 6 Résultat net de l'ensemble consolidé (1 123) 1 214 (2 337)

« Le revenu du premier semestre impacte logiquement nos résultats financiers. Dans ces circonstances, nous restons fidèles à notre exigence d'une gestion rigoureuse, avec un plan d'économie qui doit permettre notre retour en territoire rentable dès 2026 », commente Franck GAYRAUD, PDG et co-fondateur d'Arcure . « Malgré le ralentissement du marché de retrofit d'engins au premier semestre, nous avons élargi notre empreinte commerciale grâce à la conclusion d'accords de distribution prometteurs pour bénéficier de la reprise de ce marché. Par contraste, notre activité auprès des constructeurs et équipementiers s'accroît encore pour l'intégration de nos solutions d'IA directement en usine et a livré un premier succès d'envergure mondiale.»

Un contrôle des coûts renforcé et une structure financière solide, en vue du retour à l'équilibre

Avec un revenu de 6,28 M€ au premier semestre, l'excédent brut d'exploitation (-0,89 M€), le résultat d'exploitation (-1,085 M€) et le résultat net (-1,123 M€) ressortent logiquement en repli par rapport au premier semestre 2024, avec une structure de coûts sans évolution majeure.

Sur le semestre, Arcure atteint son objectif d'améliorer son taux de marge brute, qui progresse à 60%, un record historique pour Arcure, contre 57% sur l'exercice 2024. Cette nette hausse est portée par la montée en puissance commerciale de la nouvelle génération de Blaxtair ® , plus rentable.

Conformément à sa stratégie financière, Arcure a mis en place un plan d'économie dont l'effet commencera à se mesurer sur le second semestre et qui ambitionne le retour à la rentabilité dès 2026. Cette réduction des coûts fixes préservera les atouts technologiques et commerciaux nécessaires au retour de la croissance rentable.

Dans l'intervalle, Arcure dispose d'une structure financière toujours solide, avec une position de trésorerie de à 2,9 M€ au 30 juin contre 3,3 M€ au 31 décembre.

Avec une empreinte internationale toujours forte et un délai de livraison court, Arcure dispose de deux atouts pour bénéficier de la reprise du marché du véhicule industriel.

Nouveaux accords de distribution et première concrétisation des discussions avec les constructeurs et équipementiers

Sur le marché des utilisateurs d'engins (« aftermarket »), le premier semestre est marqué par la signature de nouveaux accords de distribution, aux États-Unis avec Burwell Material Handling et en Europe avec SITECH. Ces accords avec des acteurs régionaux reconnus et fortement implantés constitueront des leviers commerciaux supplémentaires et confirment la reconnaissance des solutions Blaxtair ® sur le marché. Leur contribution au chiffre d'affaires est attendue dans les prochains mois.

Surtout, les discussions auprès des OEMs et des équipementiers de premier rang se sont encore intensifiées ce semestre. Arcure poursuit ses discussions avec des acteurs de toute taille pour la large intégration de ses solutions d'IA en montage d'usine. À l'instar de Jungheinrich, d'autres partenariats se concrétiseront progressivement et constitueront un relais de croissance pour les mois et années à venir, avec des volumes de vente en milliers d'unités par an pour certains d'entre eux.

« La concrétisation de notre partenariat OEM avec Jungheinrich renforce notre position d'acteur reconnu de l'IA auprès des grands constructeurs et des équipementiers mondiaux. » ajoute Jean-Gabriel POINTEAU, Directeur Général Délégué d'Arcure . « La performance démontrée sur plus de 25 000 unités en opération et notre expérience de développement de fonctions d'IA sur le terrain sont des différentiateurs forts dans nos discussions avec ces grands groupes. Ce positionnement stratégique nous place au cœur du nouveau cycle technologique qui démarre pour le véhicule industriel. ».

Malgré la contraction conjoncturelle du marché de la seconde monte depuis la fin 2024, les perspectives de moyen terme restent donc favorables pour Arcure sur un marché du véhicule industriel aujourd'hui au début d'une transformation technologique majeure. Les années à venir offrent de nouvelles opportunités stratégiques sur le marché de la logistique, de l'industrie et de la construction, où l'IA constitue un levier de gain de sécurité et de productivité significatif.

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair ® , une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair ® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€, dont 81% réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

[1] Conformément au nouveau règlement ANC 2022-06, les éléments du résultat exceptionnel sont désormais comptabilisés en résultat d'exploitation.

[2] Marge brute = chiffre d'affaires – coût des produits et services vendus.

[3] L'excédent brut d'exploitation correspond au résultat d'exploitation retraité des dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises de provisions.

[4] Conformément au règlement ANC 2020.01, le Crédit Impôt Recherche ne peut plus être comptabilisé en produit d'exploitation, comme c'était le cas jusqu'à présent, mais désormais seulement en impôt. Il s'élève à 474 K€ au premier semestre 2025 contre 465 K€ en 2024.