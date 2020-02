Arcure: "La vision intelligente"

Fort de 10 ans d'expérience dans la vision et l'intelligence artificielle embarquée pour l'industrie, Arcure est un acteur de référence sur le marché de la vision industrielle. Concepteur et distributeur de solutions technologiques adaptées aux industriels grâce à un algorithme propriétaire, Arcure a écoulé depuis sa création, plus de 7 000 Blaxtair (dont plus de 2 000 en 2019), sa caméra intelligente qui permet de prévenir les collisions entre les engins industriels et les piétons.

D'ici 2022, nous anticipons une forte accélération de l'activité d'Arcure avec un TCAM de +35,7%. S'appuyant sur une stratégie claire, la société bénéficiera : 1/ de l'extension de son réseau de distribution en France et à l'international (US, Japon, Allemagne), 2/ du renouvellement et de l'élargissement de son catalogue produits (commercialisation du Blaxtair V4, solutions Oméga d'applicatifs de vision pour l'industrie), 3/ de la signature de nouveaux partenariats avec des constructeurs et 4/ de la réalisation de croissances externes opportunistes (non pris en compte dans nos estimations). A horizon 2022, la rentabilité opérationnelle (ajustée du CIR) devrait ressortir à 9,0% grâce à l'évolution de l'activité.

Notre valorisation de Arcure fait ressortir un objectif de cours à 5,20 €. Compte tenu du potentiel de hausse (+11%), nous initions la couverture avec une opinion à Accumuler.