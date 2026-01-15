 Aller au contenu principal
Arcure chute, le chiffre d'affaires a fondu de 32,62% en 2025
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 11:04

Arcure (-10,23%, à 2,765 euros), société cotée sur Euronext Growth et spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, a déçu avec ses revenus annuels.

La société qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels a publié un chiffre d'affaires de 12,6 millions d'euros sur l'exercice 2025. Il s'agit d'un net repli (-32,62%) par rapport aux 18,7 millions d'euros de revenus enregistrés en 2024. Arcure a été impactée par de faibles ventes OEM avant la montée en puissance du contrat avec Jungheinrich.

Pour Oddo BHF, il s'agit d'une grosse déception, étant donné que les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 14,8 millions d'euros. Selon eux, le second semestre a été impacté par le retrait des investissements chez les grands comptes industriels sur le marché de la seconde monte. Oddo BHF s'inquiète également de l'intensité concurrentielle.

En ce qui concerne 2026, le groupe financier indépendant regrette l'absence d'objectifs chiffrés. Les ventes de l'exercice en cours devraient dépendre fortement de la montée en puissance anticipée avec Jungheinrich, mais aussi des autres partenariats pour lesquels Arcure attend des contrats.

La société a également une réorientation stratégique et une réorganisation interne visant à concentrer l'allocation du capital principalement sur les algorithmes IA dédiés à l'autonomie des engins industriels.

Chez Oddo BHF, face à ces données publiées et au manque de visibilité, les analystes sont restés à Neutre, mais ont sensiblement abaissé leur cible de cours de 4,20 à 2,80 euros.

Valeurs associées

ARCURE
2,8000 EUR Euronext Paris -9,09%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

