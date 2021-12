ARCURE : Blaxtair montre la voie en matière de sécurité mondiale avec la solution proposée par Xwatch

Paris, le 17 décembre 2021



L'objectif « zéro accident » au travail est un défi majeur pour de nombreuses entreprises. Les accidents impliquant des piétons et des machines mobiles comme des pelleteuses, chargeuses et engins de manutention se produisent toujours ! Les entreprises ayant de fortes valeurs de sécurité le réalisent et implémentent des solutions efficaces de gestion du trafic pour protéger les personnes.



Le groupe français Arcure a développé Blaxtair®, une solution intelligente de détection de piétons à la pointe de la technologie, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels (chariots élévateurs, chargeuses, pelles, etc).

Pour répondre au besoin d'un client, Blaxtair a collaboré avec Xwatch Safety Solutions pour fournir une solution de ralentissement du véhicule - basé sur les détections de piétons Blaxtair - afin de rendre la protection du personnel sur site encore plus sûre. Les ingénieurs de Xwatch ont ainsi conçu un système de ralentissement fonctionnant en adéquation avec le Blaxtair.

Blaxtair est composé de trois éléments principaux: le capteur stéréoscopique scrute la zone dans son champ de vision, et plus particulièrement les angles morts. L'unité de traitement analyse les images captées, reconnaît et localise en temps réel les personnes en situation de danger grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. L'écran ou le LED/Buzzer dans la cabine alerte le conducteur par une alarme visuelle et sonore si une personne est détectée dans la zone de danger définie. Ainsi, lorsqu'un piéton pénètre dans le champ de vision de la caméra, le système analyse rapidement l'information en temps réel et active immédiatement le système de ralentissement de la rotation de l'engin, procuré par Xwatch. Ce « ralentissement » est donc une action autonome de la machine plutôt que du conducteur.



Franck GAYRAUD, CEO d'Arcure Blaxtair, explique que « grâce à l'Intelligence Artificielle, le système de détection de piétons Blaxtair est la seule caméra 3D capable de distinguer, en temps réel, une personne d'un obstacle et d'alerter le conducteur du danger, sans alarmes inutiles, en milieu industriel. Blaxtair améliore la sécurité des personnes, les conditions de travail et la productivité. »

Franck GAYRAUD poursuit: « Ce type de partenariat nous permet d'accompagner la tendance des véhicules autonomes et intelligents, répondant à une demande grandissante des utilisateurs d'engins, comme par exemple les donneurs d'ordre de HS2 (projet de ligne à grande vitesse en Angleterre) ».



Dan LEANEY, Directeur des ventes et des opérations de Xwatch Safety Solutions, déclare: « Nous sommes très heureux de travailler avec Blaxtair pour fournir à l'entreprise une solution globale de sécurité en intégrant le système de contrôle de ralentissement de la rotation du véhicule de Xwatch. La solution Xwatch est extrêmement flexible et interopérable sur des systèmes variés. Il permet au système Blaxtair d'identifier le personnel autour de l'engin industriel et d'être connecté à la solution Xwatch pour ralentir la machine.»

Dan ajoute : « Ce système améliore considérablement l'interface homme/machine et procure également à l'opérateur plus de confiance et de tranquillité d'esprit, comme la zone définie autour de l'engin est protégée. De même, en cas d'incident, l'enregistrement intégré permet une évaluation post-événement.»

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 10 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et à Hong-Kong.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires de 7,8 M€ (dont 69% à l'international).

Plus d'informations sur www.blaxtair.com



Xwatch a vu le jour début 2019 quand un groupe de personnes hautement qualifiées et talentueuses, provenant d'une grande variété de fonctions au sein d'entreprises, se réunit. Combinant plus de 140 ans d'expérience en développement et création de produits de contrôle des engins et de la sécurité, l'équipe est un leadeur mondial en matière de sécurité.

Au cœur du succès de Xwatch se trouve la série de produits XW - contrôle de hauteur, contrôle de la rotation, RCI (indicateurs de capacité nominale) et stabilité. Les produits Xwatch sont conçus pour être installés en deux fois moins de temps qu'un système RCI traditionnel et surtout, ils sont faciles à utiliser pour l'opérateur. Les systèmes Xwatch se composent de commandes hydrauliques proportionnelles entièrement réglables.

La gamme complète des systèmes XW est conçue et fabriquée au Royaume-Uni en utilisant uniquement des composants de la plus haute qualité, provenant des principaux fabricants de technologies. Les système ont fait l'objet des tests les plus rigoureux avant d'être lancés pour s'assurer qu'ils respectent et dépassent toute législation en vigueur, à la fois dans l'industrie de la construction et dans l'industrie ferroviaire où Xwatch est le seul fournisseur de systèmes de sécurité hors-route approuvé par Network Rail pour fonctionner aux abords des trains-couchettes.

Plus d'informations sur https://www.xwatch.co.uk/



