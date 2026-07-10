ARCURE : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre ARCURE et ODDO BHF SCA au 30 JUIN 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par ARCURE à ODDO BHF SCA, à la date du 30 juin 2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

40 541 titres

3 471,34 euros

Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 ont été exécutés :

à l'achat 639 transactions 89 764 titres 251 923 € à la vente 563 transactions 83 915 titres 238 600 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

34 792 titres

16 794,49 euros

Il est également rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titres

150 000,00 euros

À propos d'Arcure

Fondé en 2009, Arcure est un groupe international spécialisé dans l'intelligence artificielle appliquée à la technologie de perception pour les véhicules hors route.

Gra?ce à son architecture d'IA et à sa base de données uniques et éprouvées sur le terrain, Arcure développe et commercialise des solutions qui renforcent l'autonomie et la sécurité des machines industrielles et des robots. Son produit phare, Blaxtair®, est un système de vision intelligent de pointe conc?u pour détecter et classifier les obstacles et les piétons autour des véhicules, améliorant ainsi considérablement la sécurité dans les environnements exigeants. Déjà déployé sur plus de 30 000 unités dans plus de 50 pays, Blaxtair® bénéficie de la confiance des plus grandes entreprises industrielles mondiales et est de plus en plus intégré directement par les constructeurs de machines. Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 12,6 M€, dont 73% réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

Equipe Arcure

investisseurs@arcure.net RELATIONS MEDIAS

Equipe Arcure

investisseurs@blaxtair.com

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 639 89764 251923,44 563 83915 238600,12 02/01/2026 3 349 870,06 14 1561 3953,25 05/01/2026 4 902 2254,9 8 305 774,34 06/01/2026 12 1650 3976,64 6 772 1904,09 07/01/2026 4 261 652,72 27 4361 11762,11 08/01/2026 5 1000 2890 11 1750 5129,8 09/01/2026 6 1007 3053,24 15 2974 9139,96 12/01/2026 14 2444 7215,36 1 1 3,1 13/01/2026 1 1 3 8 1823 5541,88 14/01/2026 2 251 758,04 10 797 2436,6 15/01/2026 17 2050 5879,73 7 701 2011,97 16/01/2026 4 501 1397,92 5 1052 2987,84 19/01/2026 2 251 720,36 10 2800 8070,94 20/01/2026 5 501 1420,34 3 351 1010,84 21/01/2026 3 94 266,98 2 351 1017,86 22/01/2026 7 1500 4396,31 16 3351 9902,96 23/01/2026 6 1250 3675,01 17 3400 10229 26/01/2026 15 2531 7389,44 1 1 2,99 27/01/2026 1 1 2,9 1 1 2,9 28/01/2026 5 251 720,37 3 701 2017,12 29/01/2026 3 471 1337,65 1 1 2,85 30/01/2026 3 501 1392,84 6 1751 5074,34 02/02/2026 1 1 2,96 3 85 246,98 03/02/2026 9 1555 4318 4 819 2302,36 04/02/2026 6 837 2308,42 1 1 2,78 05/02/2026 6 861 2326,92 5 1401 3894,72 06/02/2026 4 466 1291,21 3 701 1976,81 09/02/2026 10 1286 3564,38 6 1751 4965,78 10/02/2026 9 751 2132,87 1 1 2,87 11/02/2026 1 1 2,81 11 2651 7585,06 12/02/2026 2 201 570,88 11 2651 7724,38 13/02/2026 4 501 1452,94 6 1226 3638,94 16/02/2026 3 251 720,37 8 2101 6166,37 17/02/2026 6 1001 2927,93 1 1 2,93 18/02/2026 6 251 729,16 1 1 2,91 19/02/2026 8 1292 3677,2 1 1 2,9 20/02/2026 5 760 2158,08 1 1 2,88 23/02/2026 7 790 2180,23 5 1401 3945,53 24/02/2026 7 1249 3436,24 1 1 2,77 25/02/2026 5 501 1342,72 3 700 1921,5 26/02/2026 1 1 2,8 21 3851 11167,8 27/02/2026 8 1006 3047,62 2 41 131,09 02/03/2026 13 2501 7246,77 3 229 691,58 03/03/2026 12 2001 5445,31 2 251 707,81 04/03/2026 2 8 21,28 1 1 2,66 05/03/2026 5 343 943,59 2 251 692,76 06/03/2026 13 1902 5159,54 1 1 2,74 09/03/2026 8 1251 3210,27 1 1 2,77 10/03/2026 1 1 2,56 5 751 1940,06 11/03/2026 2 251 657,59 11 1252 3295,25 12/03/2026 2 251 662,66 4 500 1335 13/03/2026 1 1 2,7 4 501 1357,7 16/03/2026 9 1001 2632,7 1 1 2,7 17/03/2026 4 751 1922,62 1 1 2,62 18/03/2026 1 1 2,58 10 1751 4602,58 19/03/2026 8 1251 3302,7 2 6 16,2 20/03/2026 3 251 647,58 7 1251 3302,58 23/03/2026 7 553 1458,88 8 1246 3379,14 24/03/2026 3 133 359,12 1 1 2,72 25/03/2026 11 423 1137,98 1 1 2,72 26/03/2026 4 197 531,06 1 1 2,72 27/03/2026 5 949 2496,44 1 1 2,68 30/03/2026 7 751 1982,66 1 1 2,66 31/03/2026 2 251 657,64 9 1251 3352,64 01/04/2026 5 815 2106,46 8 1501 4007,62 02/04/2026 9 1242 3203,52 4 502 1340,26 07/04/2026 14 3000 7690 8 1750 4602,5 08/04/2026 3 251 652,62 10 1751 4745,12 09/04/2026 4 751 2067,8 5 251 702,8 10/04/2026 3 36 100,8 4 751 2147,8 13/04/2026 7 743 2120,12 3 79 227,52 14/04/2026 9 503 1431,11 6 294 849,14 15/04/2026 5 351 1005,46 2 130 376,92 16/04/2026 6 157 452,2 1 1 2,92 17/04/2026 9 1465 4087,06 1 1 2,88 20/04/2026 5 1001 2742,86 2 103 294,58 21/04/2026 2 251 687,86 2 6 17,16 22/04/2026 3 250 710 4 237 676 23/04/2026 3 500 1407,5 2 160 454,42 24/04/2026 10 1367 3838,93 2 250 705 27/04/2026 8 570 1605,7 0 0 0 28/04/2026 4 428 1211,24 2 62 176,07 29/04/2026 8 1235 3468,34 3 385 1093,47 30/04/2026 1 5 13,95 0 0 0 04/05/2026 2 500 1390 4 479 1340,99 05/05/2026 4 500 1385 2 99 276,21 06/05/2026 3 500 1360 8 1151 3211,29 07/05/2026 1 140 382,2 1 250 685 08/05/2026 4 610 1637 1 22 60,06 11/05/2026 2 264 714,88 2 2 5,46 12/05/2026 1 86 229,62 1 1 2,73 13/05/2026 4 306 817,06 3 725 1972,5 14/05/2026 2 37 99,21 1 1 2,73 15/05/2026 1 1 2,82 17 2794 8124,4 18/05/2026 2 251 773,18 9 1003 3190,44 19/05/2026 8 1750 5330 0 0 0 20/05/2026 7 697 2126,97 2 251 773,09 21/05/2026 4 3835 11580,95 1 1 3,05 22/05/2026 6 5333 15383,65 0 0 0 25/05/2026 0 0 0 6 1501 4404 26/05/2026 5 1514 4511,47 1 1 3,06 27/05/2026 3 13 38,95 4 589 1761,43 28/05/2026 1 405 1174,5 1 405 1182,6 29/05/2026 1 1 3 1 1 3 01/06/2026 6 800 2406 9 1400 4254 02/06/2026 6 916 2798,35 7 505 1546,66 03/06/2026 9 2091 6292,8 3 35 108,04 04/06/2026 1 1 2,97 4 145 433,53 05/06/2026 20 423 1248,91 19 317 944,65 08/06/2026 2 100 291 2 99 290,07 09/06/2026 2 2 5,86 5 1141 3371,55 10/06/2026 7 1431 4155,08 2 32 92,25 11/06/2026 5 729 2051,9 2 39 108,9 12/06/2026 5 233 641,68 2 21 58,59 15/06/2026 3 146 416,15 9 3414 9784,15 16/06/2026 1 1 2,85 1 1 2,85 17/06/2026 4 906 2545,76 1 1 2,85 18/06/2026 4 641 1776,3 1 1 2,8 19/06/2026 2 141 386,37 2 50 138,01 22/06/2026 6 845 2298,46 4 224 609,44 23/06/2026 3 120 323,8 0 0 0 24/06/2026 5 825 2169,68 4 621 1639,44 25/06/2026 3 299 788,25 3 299 794,21 26/06/2026 10 937 2417,2 1 1 2,62 29/06/2026 1 1 2,55 3 637 1624,35 30/06/2026 2 161 405,75 1 1 2,55