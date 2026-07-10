ARCURE : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre ARCURE et ODDO BHF SCA au 30 JUIN 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par ARCURE à ODDO BHF SCA, à la date du 30 juin 2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 40 541 titres
- 3 471,34 euros
Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 ont été exécutés :
|à l'achat
|639 transactions
|89 764 titres
|251 923 €
|à la vente
|563 transactions
|83 915 titres
|238 600 €
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 34 792 titres
- 16 794,49 euros
Il est également rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 0 titres
- 150 000,00 euros
À propos d'Arcure
Fondé en 2009, Arcure est un groupe international spécialisé dans l'intelligence artificielle appliquée à la technologie de perception pour les véhicules hors route.
Gra?ce à son architecture d'IA et à sa base de données uniques et éprouvées sur le terrain, Arcure développe et commercialise des solutions qui renforcent l'autonomie et la sécurité des machines industrielles et des robots. Son produit phare, Blaxtair®, est un système de vision intelligent de pointe conc?u pour détecter et classifier les obstacles et les piétons autour des véhicules, améliorant ainsi considérablement la sécurité dans les environnements exigeants. Déjà déployé sur plus de 30 000 unités dans plus de 50 pays, Blaxtair® bénéficie de la confiance des plus grandes entreprises industrielles mondiales et est de plus en plus intégré directement par les constructeurs de machines. Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 12,6 M€, dont 73% réalisés à l'international.
Plus d'informations sur www.blaxtair.com
CONTACTS
|
RELATIONS INVESTISSEURS
Equipe Arcure
investisseurs@arcure.net
|
RELATIONS MEDIAS
Equipe Arcure
investisseurs@blaxtair.com
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions achats
|Dont nombre de titres achat
|Pour un montant de
|Nombre de transactions vente
|Dont nombre de titres vente
|Pour un montant de
|Total
|639
|89764
|251923,44
|563
|83915
|238600,12
|02/01/2026
|3
|349
|870,06
|14
|1561
|3953,25
|05/01/2026
|4
|902
|2254,9
|8
|305
|774,34
|06/01/2026
|12
|1650
|3976,64
|6
|772
|1904,09
|07/01/2026
|4
|261
|652,72
|27
|4361
|11762,11
|08/01/2026
|5
|1000
|2890
|11
|1750
|5129,8
|09/01/2026
|6
|1007
|3053,24
|15
|2974
|9139,96
|12/01/2026
|14
|2444
|7215,36
|1
|1
|3,1
|13/01/2026
|1
|1
|3
|8
|1823
|5541,88
|14/01/2026
|2
|251
|758,04
|10
|797
|2436,6
|15/01/2026
|17
|2050
|5879,73
|7
|701
|2011,97
|16/01/2026
|4
|501
|1397,92
|5
|1052
|2987,84
|19/01/2026
|2
|251
|720,36
|10
|2800
|8070,94
|20/01/2026
|5
|501
|1420,34
|3
|351
|1010,84
|21/01/2026
|3
|94
|266,98
|2
|351
|1017,86
|22/01/2026
|7
|1500
|4396,31
|16
|3351
|9902,96
|23/01/2026
|6
|1250
|3675,01
|17
|3400
|10229
|26/01/2026
|15
|2531
|7389,44
|1
|1
|2,99
|27/01/2026
|1
|1
|2,9
|1
|1
|2,9
|28/01/2026
|5
|251
|720,37
|3
|701
|2017,12
|29/01/2026
|3
|471
|1337,65
|1
|1
|2,85
|30/01/2026
|3
|501
|1392,84
|6
|1751
|5074,34
|02/02/2026
|1
|1
|2,96
|3
|85
|246,98
|03/02/2026
|9
|1555
|4318
|4
|819
|2302,36
|04/02/2026
|6
|837
|2308,42
|1
|1
|2,78
|05/02/2026
|6
|861
|2326,92
|5
|1401
|3894,72
|06/02/2026
|4
|466
|1291,21
|3
|701
|1976,81
|09/02/2026
|10
|1286
|3564,38
|6
|1751
|4965,78
|10/02/2026
|9
|751
|2132,87
|1
|1
|2,87
|11/02/2026
|1
|1
|2,81
|11
|2651
|7585,06
|12/02/2026
|2
|201
|570,88
|11
|2651
|7724,38
|13/02/2026
|4
|501
|1452,94
|6
|1226
|3638,94
|16/02/2026
|3
|251
|720,37
|8
|2101
|6166,37
|17/02/2026
|6
|1001
|2927,93
|1
|1
|2,93
|18/02/2026
|6
|251
|729,16
|1
|1
|2,91
|19/02/2026
|8
|1292
|3677,2
|1
|1
|2,9
|20/02/2026
|5
|760
|2158,08
|1
|1
|2,88
|23/02/2026
|7
|790
|2180,23
|5
|1401
|3945,53
|24/02/2026
|7
|1249
|3436,24
|1
|1
|2,77
|25/02/2026
|5
|501
|1342,72
|3
|700
|1921,5
|26/02/2026
|1
|1
|2,8
|21
|3851
|11167,8
|27/02/2026
|8
|1006
|3047,62
|2
|41
|131,09
|02/03/2026
|13
|2501
|7246,77
|3
|229
|691,58
|03/03/2026
|12
|2001
|5445,31
|2
|251
|707,81
|04/03/2026
|2
|8
|21,28
|1
|1
|2,66
|05/03/2026
|5
|343
|943,59
|2
|251
|692,76
|06/03/2026
|13
|1902
|5159,54
|1
|1
|2,74
|09/03/2026
|8
|1251
|3210,27
|1
|1
|2,77
|10/03/2026
|1
|1
|2,56
|5
|751
|1940,06
|11/03/2026
|2
|251
|657,59
|11
|1252
|3295,25
|12/03/2026
|2
|251
|662,66
|4
|500
|1335
|13/03/2026
|1
|1
|2,7
|4
|501
|1357,7
|16/03/2026
|9
|1001
|2632,7
|1
|1
|2,7
|17/03/2026
|4
|751
|1922,62
|1
|1
|2,62
|18/03/2026
|1
|1
|2,58
|10
|1751
|4602,58
|19/03/2026
|8
|1251
|3302,7
|2
|6
|16,2
|20/03/2026
|3
|251
|647,58
|7
|1251
|3302,58
|23/03/2026
|7
|553
|1458,88
|8
|1246
|3379,14
|24/03/2026
|3
|133
|359,12
|1
|1
|2,72
|25/03/2026
|11
|423
|1137,98
|1
|1
|2,72
|26/03/2026
|4
|197
|531,06
|1
|1
|2,72
|27/03/2026
|5
|949
|2496,44
|1
|1
|2,68
|30/03/2026
|7
|751
|1982,66
|1
|1
|2,66
|31/03/2026
|2
|251
|657,64
|9
|1251
|3352,64
|01/04/2026
|5
|815
|2106,46
|8
|1501
|4007,62
|02/04/2026
|9
|1242
|3203,52
|4
|502
|1340,26
|07/04/2026
|14
|3000
|7690
|8
|1750
|4602,5
|08/04/2026
|3
|251
|652,62
|10
|1751
|4745,12
|09/04/2026
|4
|751
|2067,8
|5
|251
|702,8
|10/04/2026
|3
|36
|100,8
|4
|751
|2147,8
|13/04/2026
|7
|743
|2120,12
|3
|79
|227,52
|14/04/2026
|9
|503
|1431,11
|6
|294
|849,14
|15/04/2026
|5
|351
|1005,46
|2
|130
|376,92
|16/04/2026
|6
|157
|452,2
|1
|1
|2,92
|17/04/2026
|9
|1465
|4087,06
|1
|1
|2,88
|20/04/2026
|5
|1001
|2742,86
|2
|103
|294,58
|21/04/2026
|2
|251
|687,86
|2
|6
|17,16
|22/04/2026
|3
|250
|710
|4
|237
|676
|23/04/2026
|3
|500
|1407,5
|2
|160
|454,42
|24/04/2026
|10
|1367
|3838,93
|2
|250
|705
|27/04/2026
|8
|570
|1605,7
|0
|0
|0
|28/04/2026
|4
|428
|1211,24
|2
|62
|176,07
|29/04/2026
|8
|1235
|3468,34
|3
|385
|1093,47
|30/04/2026
|1
|5
|13,95
|0
|0
|0
|04/05/2026
|2
|500
|1390
|4
|479
|1340,99
|05/05/2026
|4
|500
|1385
|2
|99
|276,21
|06/05/2026
|3
|500
|1360
|8
|1151
|3211,29
|07/05/2026
|1
|140
|382,2
|1
|250
|685
|08/05/2026
|4
|610
|1637
|1
|22
|60,06
|11/05/2026
|2
|264
|714,88
|2
|2
|5,46
|12/05/2026
|1
|86
|229,62
|1
|1
|2,73
|13/05/2026
|4
|306
|817,06
|3
|725
|1972,5
|14/05/2026
|2
|37
|99,21
|1
|1
|2,73
|15/05/2026
|1
|1
|2,82
|17
|2794
|8124,4
|18/05/2026
|2
|251
|773,18
|9
|1003
|3190,44
|19/05/2026
|8
|1750
|5330
|0
|0
|0
|20/05/2026
|7
|697
|2126,97
|2
|251
|773,09
|21/05/2026
|4
|3835
|11580,95
|1
|1
|3,05
|22/05/2026
|6
|5333
|15383,65
|0
|0
|0
|25/05/2026
|0
|0
|0
|6
|1501
|4404
|26/05/2026
|5
|1514
|4511,47
|1
|1
|3,06
|27/05/2026
|3
|13
|38,95
|4
|589
|1761,43
|28/05/2026
|1
|405
|1174,5
|1
|405
|1182,6
|29/05/2026
|1
|1
|3
|1
|1
|3
|01/06/2026
|6
|800
|2406
|9
|1400
|4254
|02/06/2026
|6
|916
|2798,35
|7
|505
|1546,66
|03/06/2026
|9
|2091
|6292,8
|3
|35
|108,04
|04/06/2026
|1
|1
|2,97
|4
|145
|433,53
|05/06/2026
|20
|423
|1248,91
|19
|317
|944,65
|08/06/2026
|2
|100
|291
|2
|99
|290,07
|09/06/2026
|2
|2
|5,86
|5
|1141
|3371,55
|10/06/2026
|7
|1431
|4155,08
|2
|32
|92,25
|11/06/2026
|5
|729
|2051,9
|2
|39
|108,9
|12/06/2026
|5
|233
|641,68
|2
|21
|58,59
|15/06/2026
|3
|146
|416,15
|9
|3414
|9784,15
|16/06/2026
|1
|1
|2,85
|1
|1
|2,85
|17/06/2026
|4
|906
|2545,76
|1
|1
|2,85
|18/06/2026
|4
|641
|1776,3
|1
|1
|2,8
|19/06/2026
|2
|141
|386,37
|2
|50
|138,01
|22/06/2026
|6
|845
|2298,46
|4
|224
|609,44
|23/06/2026
|3
|120
|323,8
|0
|0
|0
|24/06/2026
|5
|825
|2169,68
|4
|621
|1639,44
|25/06/2026
|3
|299
|788,25
|3
|299
|794,21
|26/06/2026
|10
|937
|2417,2
|1
|1
|2,62
|29/06/2026
|1
|1
|2,55
|3
|637
|1624,35
|30/06/2026
|2
|161
|405,75
|1
|1
|2,55
- SECURITY MASTER Key : mmebk8mXkmqXxpyfl8ebmJdpaW6Tk2aUaJSVmmqZacjFcGmRx5uSm5meZnJql2dq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99224-arcure_bilan-semestriel-liquidite_30-juin-2026.pdf
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