ARCURE : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre ARCURE et ODDO BHF SCA au 30 juin 2020

Pantin, le 30 juillet 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par ARCURE à ODDO BHF SCA, à la date du 30/06/2020, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

22 856 titres

10 370,70 euros

Sur la période du 02/01/2020 au 30/06/2020 ont été exécutés :

à l'achat 295 Transactions 12 678 titres 46 154,30 € à la vente 250 Transactions 8 166 titres 32 125,80 €

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titres

150 000,00 euros

A propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'Intelligence Artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA (Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives), Arcure a notamment développé BLAXTAIR®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à près de 5 000 exemplaires dans plus de 30 pays, BLAXTAIR® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie BLAXTAIR® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 7,6 M€ (dont 58% à l'international).

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 295 12 678 46 154,30 € 250 8 166 32 125,80 € 02/01/2020 02 51 216,80 € 09 301 1 295,30 € 03/01/2020 06 376 1 609,40 € 04 16 70,30 € 06/01/2020 09 205 885,60 € 03 102 455,90 € 07/01/2020 01 01 4,30 € 01 01 4,30 € 08/01/2020 01 01 4,30 € 01 01 4,30 € 09/01/2020 01 01 4,50 € 13 1 001 4 646,50 € 10/01/2020 01 01 4,50 € 03 201 903,00 € 13/01/2020 01 01 4,60 € 08 501 2 329,60 € 14/01/2020 01 01 4,70 € 01 01 4,70 € 15/01/2020 01 01 4,50 € 01 01 4,50 € 16/01/2020 03 201 889,50 € 01 01 4,50 € 17/01/2020 05 101 439,40 € 02 02 9,00 € 20/01/2020 02 101 434,30 € 01 01 4,30 € 21/01/2020 01 01 4,60 € 02 21 96,60 € 22/01/2020 01 01 4,50 € 01 01 4,50 € 23/01/2020 01 01 4,50 € 01 01 4,50 € 24/01/2020 04 121 537,50 € 01 01 4,50 € 27/01/2020 04 181 791,40 € 01 01 4,40 € 28/01/2020 02 101 434,40 € 01 01 4,40 € 29/01/2020 01 01 4,40 € 01 01 4,40 € 30/01/2020 01 01 4,40 € 02 02 8,80 € 31/01/2020 04 35 149,50 € 02 04 17,40 € 03/02/2020 03 163 694,10 € 03 101 436,30 € 04/02/2020 01 01 4,30 € 04 127 553,30 € 05/02/2020 01 01 4,60 € 07 401 1 859,60 € 06/02/2020 03 201 860,70 € 01 01 4,70 € 07/02/2020 02 251 1 153,40 € 06 501 2 499,60 € 10/02/2020 04 201 979,10 € 03 501 2 555,10 € 11/02/2020 03 201 960,20 € 01 01 5,20 € 12/02/2020 01 01 5,10 € 01 01 5,10 € 13/02/2020 02 101 505,00 € 01 01 5,00 € 14/02/2020 03 201 990,00 € 03 77 388,80 € 17/02/2020 03 101 500,10 € 02 25 126,30 € 18/02/2020 04 201 980,40 € 02 43 212,90 € 19/02/2020 06 201 959,80 € 01 01 4,80 € 20/02/2020 04 111 521,80 € 01 01 4,80 € 21/02/2020 03 191 902,70 € 01 01 4,70 € 24/02/2020 02 101 464,70 € 01 01 4,70 € 25/02/2020 05 301 1 339,70 € 01 01 4,70 € 26/02/2020 01 01 4,40 € 01 01 4,40 € 27/02/2020 02 27 117,60 € 03 101 454,50 € 28/02/2020 11 736 3 065,70 € 01 01 4,30 € 02/03/2020 01 01 4,00 € 01 01 4,00 € 03/03/2020 02 02 7,80 € 05 101 413,90 € 04/03/2020 01 01 4,10 € 01 01 4,10 € 05/03/2020 04 42 172,30 € 02 19 78,90 € 06/03/2020 03 160 646,00 € 01 01 4,10 € 09/03/2020 03 201 775,00 € 01 01 4,00 € 10/03/2020 02 101 384,10 € 02 02 8,20 € 11/03/2020 03 101 375,70 € 01 01 3,70 € 12/03/2020 05 301 1 083,70 € 01 01 3,70 € 13/03/2020 06 501 1 643,40 € 01 01 3,40 € 16/03/2020 01 01 3,00 € 01 01 3,00 € 17/03/2020 02 60 174,10 € 01 01 3,00 € 18/03/2020 04 101 333,40 € 01 01 3,40 € 19/03/2020 01 01 3,30 € 01 01 3,30 € 20/03/2020 04 291 927,30 € 05 101 338,30 € 23/03/2020 05 158 469,70 € 01 01 3,40 € 24/03/2020 01 01 3,20 € 02 101 313,20 € 25/03/2020 01 01 3,10 € 01 01 3,10 € 26/03/2020 01 01 3,40 € 02 101 344,40 € 27/03/2020 04 201 714,40 € 14 1 011 3 899,40 € 30/03/2020 01 01 3,60 € 01 01 3,60 € 31/03/2020 02 51 181,30 € 01 01 3,60 € 01/04/2020 01 01 3,60 € 02 101 363,60 € 02/04/2020 01 01 3,50 € 01 01 3,50 € 03/04/2020 05 801 2 658,50 € 01 01 3,50 € 06/04/2020 01 01 3,60 € 03 101 363,60 € 07/04/2020 02 27 90,70 € 02 13 45,60 € 08/04/2020 02 101 348,60 € 04 101 363,60 € 09/04/2020 02 75 251,40 € 02 89 320,30 € 14/04/2020 01 01 3,40 € 02 36 125,90 € 15/04/2020 02 101 343,50 € 01 01 3,50 € 16/04/2020 01 01 3,40 € 02 11 37,40 € 17/04/2020 06 501 1 578,40 € 02 91 309,40 € 20/04/2020 03 201 605,40 € 01 01 3,40 € 21/04/2020 02 101 333,30 € 01 01 3,30 € 22/04/2020 03 201 653,30 € 01 01 3,30 € 23/04/2020 01 01 3,10 € 02 02 6,20 € 24/04/2020 04 301 943,20 € 01 01 3,20 € 27/04/2020 02 101 303,20 € 01 01 3,20 € 28/04/2020 06 301 911,10 € 01 01 3,10 € 29/04/2020 02 101 303,00 € 01 01 3,00 € 30/04/2020 01 01 3,00 € 01 01 3,00 € 04/05/2020 01 01 3,10 € 03 201 613,10 € 05/05/2020 02 101 303,10 € 01 01 3,10 € 06/05/2020 01 01 3,00 € 01 01 3,00 € 07/05/2020 04 301 916,10 € 01 01 3,10 € 08/05/2020 01 01 3,00 € 01 01 3,00 € 11/05/2020 01 01 3,00 € 01 01 3,00 € 12/05/2020 03 151 453,50 € 01 01 3,00 € 13/05/2020 03 121 356,00 € 01 01 3,00 € 14/05/2020 01 01 2,90 € 01 01 2,90 € 15/05/2020 01 01 3,00 € 01 01 3,00 € 18/05/2020 02 81 235,00 € 02 101 301,00 € 19/05/2020 01 01 3,00 € 01 01 3,00 € 20/05/2020 01 01 2,90 € 01 01 2,90 € 21/05/2020 01 01 2,90 € 05 301 884,90 € 22/05/2020 01 01 3,00 € 01 01 3,00 € 25/05/2020 01 01 2,90 € 01 01 2,90 € 26/05/2020 03 201 582,00 € 01 01 3,00 € 27/05/2020 05 401 1 163,00 € 01 01 3,00 € 28/05/2020 01 01 2,90 € 01 01 2,90 € 29/05/2020 01 01 2,90 € 01 01 2,90 € 01/06/2020 03 201 566,90 € 02 101 290,90 € 02/06/2020 03 101 282,90 € 01 01 2,90 € 03/06/2020 02 101 271,80 € 01 01 2,80 € 04/06/2020 04 201 526,80 € 01 01 2,80 € 05/06/2020 01 01 2,60 € 01 01 2,60 € 08/06/2020 01 01 2,70 € 03 101 270,70 € 09/06/2020 01 01 2,70 € 01 01 2,70 € 10/06/2020 02 101 252,70 € 01 01 2,70 € 11/06/2020 03 201 487,60 € 01 01 2,60 € 12/06/2020 01 01 2,40 € 01 01 2,40 € 15/06/2020 01 01 2,70 € 06 501 1 327,70 € 16/06/2020 01 01 2,50 € 01 01 2,50 € 17/06/2020 01 01 2,40 € 01 01 2,40 € 18/06/2020 01 01 2,50 € 02 101 252,50 € 19/06/2020 01 01 2,50 € 01 01 2,50 € 22/06/2020 01 01 2,60 € 02 101 258,60 € 23/06/2020 01 01 2,50 € 01 01 2,50 € 24/06/2020 01 01 2,50 € 02 101 262,50 € 25/06/2020 02 101 247,50 € 01 01 2,50 € 26/06/2020 03 201 466,40 € 02 101 247,40 € 29/06/2020 03 110 253,50 € 02 02 4,80 € 30/06/2020 01 01 2,30 € 06 366 881,30 €