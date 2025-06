ARCURE : Arcure renouvelle sa gouvernance avec les nominations de Mme Myriam Le Cannellier et M. Kevin Joy à son Conseil d'Administration

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle embarquée pour la sécurité et la productivité dans l'industrie et la construction, annonce la nomination à son Conseil d'Administration de Madame Myriam LE CANNELLIER et de Monsieur Kevin JOY, deux dirigeants expérimentés basés en Amérique du Nord.

Approuvées lors de l'Assemblée générale du 18 juin 2025, ces nominations s'inscrivent dans l'accélération stratégique d'Arcure vers la conquête du marché de l'IA pour le véhicule industriel à horizon 2030, par l'innovation logicielle et la conclusion de grands partenariats à l'international.

« ?Nous sommes enchantés d'accueillir Myriam et Kevin au Conseil d'Administration ?», commente Franck GAYRAUD, Président Directeur Général et co-fondateur d'Arcure . « ?Leurs compétences de premier ordre en leadership international, stratégie de croissance et développement de réseaux d'affaires seront des atouts essentiels à l'atteinte de nos objectifs de croissance et de développement à moyen terme. Ces nominations constituent un jalon de plus dans la structuration de la gouvernance d'Arcure, initiée depuis septembre 2023 et destinée à soutenir notre vision stratégique alors que nos marchés sont attendus en pleine croissance dans les années à venir. » ?

Forte de près de 30 années d'expérience à l'international, Myriam LE CANNELLIER a co-fondé DSML Executive Search en 2007, cabinet de recrutement spécialisé dans l'accompagnement des entreprises européennes qui opèrent en Amérique du Nord. DSML a été acquis en 2024 par le cabinet international Alexander Hughes. Ingénieure de formation puis diplômée d'HEC, Myriam a commencé sa carrière dans des fonctions marketing chez Nestlé avant de se spécialiser dans le recrutement de cadres et dirigeants pour les PME et les multinationales sur le territoire nord-américain. Installée aux États-Unis depuis 2002, Conseillère du Commerce Extérieur depuis 2011 et membre active de la Chambre de Commerce Franco-Américaine depuis 2012, Myriam apporte un réseau influent entre l'Europe et l'Amérique du Nord, une grande maîtrise des enjeux de croissance à l'international et une capacité éprouvée à structurer les équipes et la gouvernance d'entreprise.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je souhaite contribuer au succès d'Arcure, dont je partage les valeurs d'éthique et d'engagement », assure Myriam LE CANNELLIER . « Par sa capacité d'innovation technologique, son agilité, son empreinte à l'international et la qualité de ses équipes, le groupe dispose des atouts indiscutables pour atteindre ses ambitions de croissance et de développement. »

Kevin JOY , dirigeant d'entreprise et consultant canadien, apporte plus de 35 ans d'expérience dans la définition et le pilotage de stratégies pour des entreprises multinationales ou domestiques. Ingénieur en chimie et titulaire d'un MBA en marketing international, Kevin a d'abord assumé des responsabilités marketing pour Unilever, avant d'entamer un parcours de dirigeant chez Deloitte, BrandProtect et Lojack, où il a déployé des stratégies orientées par exemple vers le développement commercial ou l'amélioration de la profitabilité. Depuis 10 ans, il est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises et des dirigeants, pour la définition d'objectifs, la mise en place de stratégies et l'alignement des organisations. Basé à Toronto, Ontario, il a accompagné Arcure pendant quatre ans, entre 2016 et 2019, pour des missions de développement commercial au Canada et aux États-Unis. Il apportera une solide vision stratégique combinée à un savoir-faire reconnu en marketing international.

« Pour avoir contribué à l'implantation de la gamme Blaxtair ® en Amérique du Nord, je mesure le potentiel de l'offre produit proposée par Arcure et son adéquation avec les besoins et les grandes tendances du marché », déclare Kevin JOY . « Les perspectives pour les applications de l'IA embarquée dans le secteur industriel sont enthousiasmantes. Je suis impatient d'accompagner Arcure dans sa stratégie de conquête de ce marché émergent, appelé à changer d'échelle sous l'impulsion nouvelle des grands constructeurs et des équipementiers. »

Après la démission de M. Antoine MOREAU en janvier 2025 et la disparition brutale de M. Éric LAMBERT en août 2024, le Conseil d'Administration d'Arcure, présidé par M. Franck GAYRAUD, est désormais composé comme suit :

Membres dirigeants d'Arcure M. Franck GAYRAUD, Président Directeur Général M. Jean-Gabriel POINTEAU, Directeur Général délégué M. Cédric CHASSAGNOL, Directeur Général adjoint



Membres indépendants Société KARPOS, dirigée par Patrick MANSUY M. Simon MORRIS Mme Myriam LE CANNELLIER M. Kevin JOY



À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair ® , une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair ® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€, dont 81% réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

CONTACTS

Relations investisseurs

Marc DELAUNAY

investisseurs@arcure.net

Relations medias

Marc DELAUNAY

marc.delaunay@blaxtair.com