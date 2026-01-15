ARCURE : Arcure réalise un chiffre d'affaires 2025 de 12,6 millions d'euros et confirme son redéploiement sur le marché de l'IA embarquée pour l'industrie

Un chiffre d'affaires 2025 en baisse par rapport à 2024 (18,7 M€), impacté par les faibles ventes OEM avant la montée en puissance du contrat avec Jungheinrich.

Un rayonnement international confirmé : 73% du chiffre d'affaires réalisé hors de France dont 21% en Amérique du Nord et 43% en Europe (hors France).

Un redéploiement des ressources vers le cœur de métier IA à destination des OEM (Constructeurs et Tier One) et utilisateurs finaux.

Arcure invite les investisseurs particuliers à participer au webinaire organisé aujourd'hui à 16h45, CET.

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle pour l'amélioration de la sécurité et de la productivité dans l'industrie, annonce aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel non audité pour l'exercice annuel 2025 à 12,6 M€, en baisse par rapport à l'exercice 2024 (18,7 M€).

Franck GAYRAUD, PDG et co-fondateur d'Arcure , commente : « L'année 2025 a vu, pour la première fois de notre histoire, un recul de notre Chiffre d'Affaires par rapport à l'exercice précédent. Au-delà de l'effet de base de 4M€ lié à la commande de fin de production Blaxtair 3 de notre client OEM Liebherr, la contraction des investissements industriels et la concurrence à bas coût nous ont impacté significativement. Le plan d'économies lancé à la mi-année a permis d'abaisser notre base de coûts fixes de 1,7M€, nous permettant de préserver notre trésorerie. Paradoxalement, notre activité commerciale OEM n'a jamais été aussi intense et nous anticipons à moyen terme une forte hausse des volumes sur notre marché. Afin de tirer le meilleur parti de cette situation et d'exploiter au mieux nos différenciants technologiques (nos produits étant reconnus par les clients comme les plus avancés et performants sur le marché), nous avons annoncé le mois dernier une réorientation stratégique et une réorganisation interne visant à concentrer nos efforts sur les algorithmes d'IA qui sont le cœur de notre offre unique. Celle-ci permet d'aider à relever les défis auxquels les constructeurs devront répondre dans les prochaines années, en particulier dans les domaines de l'autonomie et de l'IA sûre. »

Perception intelligente : en 2025, le low cost progresse, les OEM préparent la grande bataille

Arcure a lancé mi-2025 sur le marché sa solution Blaxtair AHD, entrée de gamme qui offre cependant la garantie de la performance Blaxtair. Lors du second semestre, cette version est devenue la plus vendue dans notre portefeuille produits, aux côtés de Blaxtair Origin, notre version toutes options. En 2026, cette version devrait constituer la majorité de nos ventes.

Vianney Jeanselme, Directeur Commercial commente : « Avec Blaxtair AHD, nous présentons une offre très compétitive avec toute la performance Blaxtair, i.e. sans compromis sur la sécurité et avec un réseau de service mondial pour accompagner nos clients partout sur le globe ».

En 2025, Arcure a poursuivi plus de 20 négociations OEM, que ce soit avec des constructeurs de machines ou avec des équipementiers de rang1. Désormais, tous les constructeurs sont conscients de la nécessité d'avoir une offre de perception intelligente pour répondre à la demande d'un marché qui se généralise.

En Septembre, nous annoncions les premières commandes de série de Jungheinrich, dont les volumes devraient croitre significativement en 2026. Nous attendons d'autres contrats OEM en 2026 avec des acteurs majeurs.

Maîtriser les algorithmes : la clé du succès pour les prochaines années

Il y a 16 ans, Arcure créait ce marché, et aujourd'hui, notre vision se confirme : tous les utilisateurs d'engins demandent désormais de la perception intelligente. A l'heure où cette technologie va se généraliser, le matériel va devenir une commodité, bénéficiant des progrès réalisés pour l'automobile et les marchés grand public. La bataille va désormais se jouer sur le terrain de la performance algorithmique, pour laquelle les constructeurs attendent des avancées ambitieuses.

Ces avancées sont destinées à servir une feuille de route vers l'autonomie totale ou partielle des engins industriels. Cette feuille de route passe par plusieurs étapes qui verront l'IA augmenter la perception intelligente autour des engins. Le but est d'améliorer la sécurité des opérations, la lecture intelligente des environnements afin d'accroitre la productivité et la fiabilité des opérations.

Notre expertise va désormais être orientée vers le développement d'une offre dans ces applications de l'IA qui assurera notre croissance et notre rentabilité pour les années à venir. Forts d'une expérience opérationnelle et technologique dans ce domaine, nous pouvons rapidement étoffer notre portefeuille de nouvelles applications performantes répondant aux problématiques exigeantes de nos clients.

Patrick Mansuy, Directeur Général Délégué commente : « En 2026, notre Chiffre d'Affaires et nos marges viendront toujours de notre modèle d'affaire historique, mais nous aurons entièrement transformé notre organisation pour nous positionner sur ce nouveau marché. »

Prochain rendez-vous :

Webinaire en français, à destination des investisseurs particuliers

Le 15 janvier 2025 à 16h45, CET.

Inscription au lien suivant : https://tinyurl.com/ArcureCA2025

Seuls les investisseurs préalablement inscrits pourront participer à ce webinaire.

Prochaine publication financière :

Résultats financiers de l'exercice 2025

Le 8 Avril 2025 avant bourse

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 12,6 M€, dont 73% réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

investisseurs@arcure.net RELATIONS MEDIA

investisseurs@arcure.net