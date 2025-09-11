ARCURE : Arcure publiera ses résultats semestriels le 18 septembre 2025 et tiendra un webinaire de présentation à 18h, pour les investisseurs et actionnaires individuels

Paris, France – 11 septembre 2025, 18h00 CEST – Arcure (FR0012127173 - ALCUR), spécialiste de l'intelligence artificielle pour l'amélioration de la sécurité et de la productivité dans l'industrie, confirme la date de publication de ses résultats pour le premier semestre 2025, le 18 septembre 2025 avant bourse.

Le Groupe organise un webinaire de présentation aux investisseurs et actionnaires individuels le jour même à 18h, pour détailler cette publication, faire le point sur son activité au premier semestre et présenter des éléments de stratégie et de perspectives.

Les inscriptions pour ce webinaire du 18 septembre sont ouvertes. Arcure invite l'ensemble de ses actionnaires individuels et les investisseurs particuliers à s'inscrire dès aujourd'hui au lien suivant : https://tinyurl.com/4nkucchx

Pour faciliter les échanges lors de cette session de présentation et de discussion, les participants peuvent adresser leurs questions dès maintenant par courrier électronique, à l'adresse : investisseurs@arcure.net .

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair ® , une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair ® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€, dont 81% réalisés à l'international.

