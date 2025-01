ARCURE : Arcure poursuit sa stratégie RSE et obtient la certification ISO 14001

Avec la certification ISO 14001, Arcure dispose d'un système de management environnemental reconnu à l'international, pour soutenir la montée en puissance de sa stratégie RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale).

Dans son cœur d'activité pour la sécurité au travail et la digitalisation de l'industrie, Arcure sert les objectifs 8 et 9 de Développement Durable définis par les Nations Unies.

La stratégie RSE d'Arcure portera sur le suivi et la maîtrise de ses émissions de gaz à effet de serre, avec un plan d'action global sur les scopes 1, 2 et 3 du Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol).

Cette trajectoire carbone sera adossée à la stratégie de croissance d'Arcure, adaptable et révisable selon les impératifs réglementaires ou économiques grâce à un simulateur propriétaire et des outils de pilotage dédiés.

Cette feuille de route prolonge les engagements déjà pris sur l'écoconception des produits et le recyclage des déchets, entre autres initiatives.

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle pour l'amélioration de la sécurité et de la productivité dans l'industrie , annonce avoir obtenu la certification ISO 14001 de son système de management environnemental, après un audit réalisé au second semestre 2024. Piloté par le Comité de Direction, ce système encadre la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie RSE de l'Entreprise visant à la réduction de son empreinte environnementale. La poursuite de cette stratégie portera principalement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Entreprise, son principal impact, suivant un plan d'action à horizon 2030.

Franck GAYRAUD, Président Directeur Général et co-fondateur d'Arcure commente : « En tant qu'acteur économique et technologique intervenant à l'échelle mondiale, nous sommes conscients de notre responsabilité en matière environnementale. En planifiant la trajectoire de décarbonation de nos activités, nous apportons notre contribution à ces enjeux d'avenir qui orienteront de plus en plus l'économie globale. Sur nos marchés industriels, qui amorcent leur transition, la recherche de performance environnementale et son intégration à notre stratégie globale est aussi une nécessité à terme pour la durabilité de notre croissance. L'ISO 14001 offre un cadre objectif et mesurable à cette démarche dans un contexte où il est tentant de communiquer sans agir concrètement ».

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR LA RÉDUCTION DE l'EMPREINTE CARBONE D'ARCURE

Arcure engage aujourd'hui un plan global de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, avec de premiers objectifs à horizon 2030. Ce plan s'appuie sur une évaluation selon le GHG Protocol, réalisée en 2024 sur les scopes 1, 2 et 3. Arcure a défini les grands axes d'action sur l'ensemble de ses sources d'émissions de CO 2 :

Réduction de la consommation énergétique des équipements sur leur cycle de vie, de leur fabrication à leur utilisation et priorisation des matériels et équipements déjà existants chez les clients.

Optimisation des stocks et des processus logistiques pour réduire les émissions liées au fret.

Report modal des déplacements vers les transports à faible émission, en fonction des distances parcourues.

Basculement progressif vers un modèle logiciel pour favoriser la mise en commun des puissances de calcul embarquées sur les véhicules et, in fine , réduire l'impact au strict minimum.

Maîtrise de la quantité de données stockées sur le cloud.

Pour piloter ce plan d'action, Arcure s'appuiera sur un simulateur d'émissions de gaz à effet de serre, développé en interne, qui intègre l'ensemble des sources d'émissions de l'Entreprise et permettra de suivre les progrès réalisés et d'ajuster la stratégie dans le temps.

Jean-Gabriel POINTEAU, Directeur Général délégué , précise : « Le simulateur carbone que nous avons développé va nous permettre de combiner performance économique et performance environnementale. C'est un outil de suivi et de pilotage rare à l'échelle d'une PME. Notre stratégie RSE s'appuiera également sur l'évolution déjà annoncée de notre modèle d'affaires vers les activités logicielles, permettant de contenir notre empreinte liée au matériel. Au-delà, nous agirons globalement sur les sources d'émissions, en mobilisant nos équipes internes et, autant que possible, nos parties prenantes externes. C'est la condition pour progresser collectivement et individuellement. »

LA CONFIRMATION D'UN ENGAGEMENT HISTORIQUE D'ARCURE POUR LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

L'accélération de la politique RSE d'Arcure s'inscrit dans la continuité de ses engagements et complète les actions déjà mises en œuvre pour réduire l'empreinte environnementale : écoconception des produits depuis 2020, recyclage des déchets industriels, organisation décentralisée et recours au télétravail dès l'année 2016, par exemple.

Par ailleurs, dès 2009, l'Entreprise s'est donnée pour raison d'être d'exercer un impact positif sur la société. En développant des technologies d'IA au service de la sécurité au travail et de la productivité dans l'industrie, Arcure soutient les objectifs 8 et 9 de Développement Durable définis par les Nations Unies, relatifs au travail, notamment à la protection des travailleurs, à la croissance économique et à la modernisation de l'industrie.

Avec sa stratégie RSE, Arcure poursuit son développement et ses ambitions de croissance par l'innovation technologique, en restant fidèle à son esprit de responsabilité.

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair ® , une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair ® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€, dont 81% réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

RELATIONS INVESTISSEURS

Marc Delaunay

investisseurs@arcure.net RELATIONS MEDIA

Marc Delaunay

marc.delaunay@blaxtair.com