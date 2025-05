ARCURE : Arcure et Burwell Material Handling annoncent leur partenariat pour la distribution des solutions d'IA Blaxtair aux États-Unis

Burwell Material Handling, fournisseur américain historique de véhicules et de solutions de manutention, distribuera les solutions d'IA Blaxtair ® à travers son réseau couvrant 30 états américains.

à travers son réseau couvrant 30 états américains. Ce partenariat permettra d'apporter les solutions de pointe Blaxtair ® pour la détection de piétons et la sécurité des véhicules industriels à une large base de clients des secteurs industriels et logistiques aux États-Unis.

pour la détection de piétons et la sécurité des véhicules industriels à une large base de clients des secteurs industriels et logistiques aux États-Unis. L'expertise technique et la forte présence de Burwell Material Handling sur le territoire américain contribueront à accélérer la pénétration du marché américain par les solutions Blaxtair ® et à renforcer le service clients.

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle embarquée pour la sécurité et la productivité dans l'industrie et Burwell Material Handling, un distributeur d'équipements et de solutions de manutention en pleine expansion, annoncent leur partenariat pour étendre la distribution des systèmes d'IA Blaxtair ® pour la détection de piétons et la sécurité des véhicules industriels sur le marché américain.

Burwell Material Handling (anciennement C&B Material Handling) dispose de 18 succursales dans le Midwest, le Sud et la région Mid-Atlantic. Avec près de 80 ans d'expérience et un engagement pour des opérations plus intelligentes et plus sûres, Burwell Material Handling fournit des solutions intégrées, en matière d'équipement, de véhicules en leasing, de pièces et de services, de systèmes techniques et de technologies de flotte connectées.

Arcure, entreprise française pionnière de l'IA embarquée pour les besoins de l'industrie, développe depuis 2009 les solutions intelligentes Blaxtair ® pour améliorer la sécurité et la productivité des véhicules industriels. La gamme Blaxtair ® est notamment le leader de la détection intelligente de piétons en milieu industriel et propose un portefeuille de solutions uniques, intelligentes et connectées, déjà commercialisées sur le territoire américain (un quart du CA du groupe Arcure).

Le partenariat de distribution prévoit l'intégration des solutions Blaxtair ® au catalogue de technologies de sécurité de Burwell Material Handling, la mise en commun d'efforts marketing aux États-Unis et la vente par son réseau commercial sur le territoire américain. Les équipes techniques Burwell Material Handling, reconnues pour leur expertise et leur expérience, ont été formées à l'installation et au support technique des systèmes Blaxtair ® .

Franck GAYRAUD, Président directeur général et co-fondateur d'Arcure , se réjouit : « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec l'un des grands acteurs du marché américain de l'équipement de manutention. Avec son réseau de vente et son expertise technique, Burwell Material Handling est un allié de premier ordre pour amplifier notre implantation aux États-Unis. Nos deux entreprises partagent en outre une culture commune forte, orientée vers l'expérience client et la qualité des produits et des services. Pour Arcure, cette alliance constitue un levier de visibilité et de reconnaissance aux Etats-Unis et accélèrera logiquement notre croissance sur ce marché clé ».

Kent SENF, Président Directeur Général de Burwell Material Handling , ajoute : « Nos clients sont à la recherche d'outils plus intelligents pour protéger leurs équipes tout en maintenant leur productivité. Nous avons choisi Blaxtair ® parce qu'il résout un problème réel et croissant : le risque de collisions entre les personnes et les engins dans les environnements industriels très fréquentés. Ces technologies intelligentes et éprouvées aideront nos clients à prévenir les accidents de manière proactive sans ralentir les opérations. Blaxtair ® s'inscrit parfaitement dans notre mission qui consiste à proposer des solutions plus sûres et tournées vers l'avenir, et nous sommes ravis d'ouvrir la voie en offrant cette technologie à nos clients. »

Aux États-Unis, près de 11% des chariots élévateurs sont impliqués dans des accidents chaque année, selon le bureau fédéral pour la sécurité et la santé au travail (OSHA) [1] , soulignant le besoin urgent pour des technologies proactives de sécurité.

Avec ce partenariat, Burwell Material Handling et Arcure entendent conjuguer leurs atouts pour relever ce défi, réduire les risques, éviter les arrêts de production et les coûts associés et assurer le respect des règles et obligations de sécurité sur le marché américain.

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair ® , une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair ® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€, dont 81% réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

À propos de Burwell Material Handling

Burwell Material Handling propose des solutions plus intelligentes et plus sûres tout au long du cycle de vie des véhicules et équipements de manutention. Forte de près de 80 ans d'expérience, l'entreprise est au service de ses clients par le biais de 18 succursales proposant équipements, véhicules en leasing, pièces détachées et services, systèmes sur mesure et technologies de flotte connectée. Basée à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, Burwell Material Handling a pour mission d'aider ses clients dans leur recherche d'efficacité et de leur permettre de se développer en confiance.

Plus d'informations sur www.burwellmh.com

CONTACTS

INVESTORS RELATIONS

Marc Delaunay - investisseurs@arcure.net MEDIA RELATIONS

Marc Delaunay – marc.delaunay@blaxtair.com MEDIA RELATIONS

Aron Sweeney – sweeneya@burwellmh.com

[1] OSHA, Boston Regional Notice, 2018, p.5, www.osha.gov/sites/default/files/enforcement/directives/CPL_04-00-023F.pdf