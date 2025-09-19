ARCURE : Arcure annonce la mise à disposition de son rapport financier pour le premier semestre 2025

Paris, France – 19 septembre 2025, 8h00 CEST – Arcure (FR0012127173 - ALCUR), spécialiste de l'intelligence artificielle pour l'amélioration de la sécurité et de la productivité dans l'industrie, annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel au titre du premier semestre 2025.

Le rapport est consultable et téléchargeable dans la rubrique « Documents financiers », en français et en anglais, sur son site internet financier, au lien suivant :

www.arcure-bourse.com/informations-financieres/documents-financiers.html .

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair ® , une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair ® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€, dont 81% réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

