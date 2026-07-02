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Arcturus progresse grâce à la collaboration avec Thermo Fisher pour un médicament contre les maladies rares
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juillet - ** L'action d'Arcturus Therapeutics ARCT.O progresse de 5,8 % à 7,29 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce une collaboration avec Thermo Fisher Scientific TMO.N afin de soutenir le développement potentiel en phase avancée et la commercialisation éventuelle de l’ARCT-032, son traitement expérimental à base d’ARNm contre la mucoviscidose

** La mucoviscidose est une maladie héréditaire qui touche principalement les poumons et le système digestif

** TMO fournira des services de fabrication, de recherche clinique et de préparation à la commercialisation pour le programme ARCT

** Si les données de phase intermédiaire s’avèrent positives, ARCT prévoit de mener son programme de phase avancée par l’intermédiaire de la division de recherche clinique de TMO

** TMO obtiendra les droits exclusifs de fabrication commerciale si l’ARCT-032 est approuvé - ARCT

** À la clôture d’hier, ARCT affichait une hausse de 12,4 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

ARCT THERAP HLDG
6,8900 USD NASDAQ +2,53%
THERMO FISHER SC
513,460 USD NYSE +2,54%
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