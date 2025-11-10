Arcline rachète Novaria Group à KKR pour 2,2 MdUSD
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 14:45
L'opération prévoit un versement en numéraire pour les 1600 employés via le programme d'actionnariat salarié. Le directeur général Bryan Perkins souligne que ce rachat reflète 'le succès du partenariat avec KKR et l'engagement des équipes'.
La finalisation de la transaction reste soumise aux autorisations réglementaires.
