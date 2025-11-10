 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 049,66
+1,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Arcline rachète Novaria Group à KKR pour 2,2 MdUSD
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 14:45

Arcline Investment Management annonce le rachat de Novaria Group auprès du fonds KKR, pour une valeur d'entreprise de 2,2 milliards de dollars. Novaria, fournisseur de composants et procédés pour l'aéronautique, avait été acquise par KKR en 2020 et a depuis triplé de taille grâce à 13 acquisitions.

L'opération prévoit un versement en numéraire pour les 1600 employés via le programme d'actionnariat salarié. Le directeur général Bryan Perkins souligne que ce rachat reflète 'le succès du partenariat avec KKR et l'engagement des équipes'.

La finalisation de la transaction reste soumise aux autorisations réglementaires.

Valeurs associées

KKR & CO
121,460 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Ã©vÃ©nement Ubisoft. (crédit photo : Ubisoft / )
    Les changements de recommandations : Ayvens, Ubisoft
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:50 

    * AYVENS AYX.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 12,5 euros contre 11,2 euros. * UBISOFT UBIP.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 8 euros contre 10 euros. (Rédaction de Gdansk)

  • Un panneau indiquant Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en nette hausse grâce aux espoirs d'une fin du "shutdown"
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:49 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, portée par les signes de progrès vers la fin du "shutdown" de l'administration fédérale, qui bloque depuis plus d'un mois la publication des données clés et a intensifié les inquiétudes quant à l'état de l'économie ... Lire la suite

  • Le Saoudien Taleb Jawad al-Abdulmohsen dans la salle d'audience à Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne, le 10 novembre 2025 ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Un Saoudien islamophobe jugé pour l'attentat du marché de Noël à Magdebourg
    information fournie par AFP 10.11.2025 15:11 

    Le procès sous haute sécurité d'un Saoudien islamophobe, jugé pour l'attentat meurtrier du marché de Noël à Magdebourg (est de l'Allemagne) en décembre 2024, s'est ouvert lundi dans un contexte tendu, les fêtes de fin d'année approchant. Cette attaque à la voiture ... Lire la suite

  • Un centre électoral à Madrid, le 9 juin 2024 ( AFP / OSCAR DEL POZO )
    Face aux menaces d'ingérences russes, l'UE veut muscler ses aides aux médias
    information fournie par AFP 10.11.2025 14:39 

    Mieux financer les médias, protéger l'organisation des élections... La Commission européenne va dévoiler mercredi son "bouclier démocratique", un ensemble de mesures destinées à contrer la "guerre d'influence" menée par la Russie en Europe. Dans ce document, consulté ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank