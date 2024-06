ARCHOS : Wildlife Works a choisi le PC renforcé Fieldbook RC300 de Logic Instrument, filiale d'ARCHOS, pour ses missions de préservation de la forêt du Congo

Paris, France – 5 juin 2024 – ARCHOS annonce que Wildlife Works, une entreprise de conservation qui s'associe aux communautés locales pour protéger la biodiversité et les forêts depuis plus de 25 ans, a sélectionné l'ordinateur de terrain RC300 Fieldbook PC développé par sa filiale Logic Instrument pour soutenir ses efforts de conservation de l'environnement dans les forêts du Congo.

Avec des températures élevées et une humidité constante, cette région présente des défis uniques pour tout équipement utilisé dans le cadre des opérations de conservation Le terrain, souvent accidenté et difficilement accessible, ajoute à ces défis

C'est dans ce contexte exigeant que le PC Fieldbook RC300 se distingue par sa résistance exceptionnelle aux chocs, aux chutes et aux vibrations, en faisant ainsi un atout précieux pour les équipes sur le terrain. Certifié IP65 et conforme à la norme MIL-STD-810, il est capable de supporter les rigueurs de ces environnements hostiles, assurant ainsi une continuité des opérations de conservation.

Son écran 13,3'' FHD haute luminosité garantit une visibilité optimale même en plein soleil, ce qui est essentiel pour les travaux en extérieur dans une région où l'intensité lumineuse peut être élevée.

De plus, son processeur Intel Core i7 et ses 16 Go de RAM assurent des performances fluides et fiables, offrant à l'équipe de Wildlife Works la puissance de traitement nécessaire pour collecter et analyser les données sur le terrain sans interruption.

Les PC Fieldbook RC300 sont essentiels à divers aspects des projets REDD+ de Wildlife Works en République Démocratique du Congo. Ils sont utilisés pour la conservation de la vie animale sauvage, l'évaluation de la séquestration carbone des grandes forêts du Bassin du Congo, la mise en œuvre des programmes d'engagement communautaire, la protection de la forêt et assurer les opérations de soutien fonctionnel. Des scientifiques équipés du Fieldbook RC300 explorent les zones reculées de la forêt dense, capturant des images, des sons et des données cruciales grâce à des caméras infrarouges qui sont déployées pour surveiller la faune et collecter des informations environnementales, qui sont ensuite analysées pour orienter les efforts de conservation.

"Nous sommes fiers de soutenir les efforts de Wildlife Works pour la préservation de la biodiversité dans la forêt du Congo", déclare Loic Poirier, PDG d'ARCHOS et de Logic Instrument. "Le Fieldbook RC300 incarne notre engagement à fournir des solutions technologiques de pointe adaptées aux environnements les plus extrêmes, permettant à nos clients de relever les défis les plus complexes avec confiance."

A propos de Wildlife Works

Wildlife Works est une entreprise de conservation de la faune centrée sur la communauté qui met en œuvre des solutions basées sur le marché pour protéger les zones sauvages menacées de la planète et la faune en voie de disparition. L'entreprise a été fondée sur le principe que si nous voulons que la vie animale sauvage soit présente dans notre monde, il faut aussi que ça bénéficie les communautés locales qui partagent leur environnement. Les projets de conservation de Wildlife Works génèrent un financement direct aux communautés forestières pour financer leur propre développement économique tout en empêchant des millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone de pénétrer dans l'atmosphère chaque année.

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale LOGIC INSTRUMENT. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. ARCHOS a lancé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs start-up. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR001400K061. www.archos.com