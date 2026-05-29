ARCHOS : Succès de l'émission de bons de souscription d'actions avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

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Emission de l'intégralité des 9.675.503 bons de souscription d'actions

Règlement-livraison des bons de souscription d'actions le 2 juin 2026

Igny - 29 mai 2026- Archos (FR001400KO61 – ALJXR) , acteur reconnu dans les technologies mobiles et durcies (la « Société »), annonce aujourd'hui le succès de l'émission de bons de souscription d'actions (les « BSA ») avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS »), dont la souscription s'est déroulée du 13 au 26 mai 2026 (l'« Emission de BSA »).

Les demandes de souscription recueillies dans le cadre de l'Emission de BSA portent sur 72.907.324 BSA. Le produit de l'émission et le produit de l'exercice éventuel des BSA ont pour objectif de financer la poursuite de la croissance du Groupe.

Loïc Poirier, Président Directeur général d'Archos, déclare : « Le franc succès de cette opération d'émission de BSA témoigne de la confiance renouvelée de nos actionnaires dans l'avenir du groupe, aux côtés du management. Le Groupe confirme son ambition pour 2026 : franchir le cap des 90 millions d'euros de chiffre d'affaires tout en garantissant notre rentabilité et en ayant un bilan assaini. Avec 75 % de notre activité dédiée à la Défense, nous consolidons notre positionnement stratégique. Le programme TEMPEST sera le fer de lance de cette ambition souveraine : le matériel est en place, les habilitations sont validées et l'offre sera totalement opérationnelle dans le courant du deuxième semestre 2026 . »

Résultats de l'Emission de BSA

A l'issue de la période de souscription, les demandes de souscriptions ont porté sur 72.907.324 BSA, réparties comme suit :

6.684.405 BSA à titre irréductible ;

66.222.919 BSA à titre réductible.

Il est rappelé que la Société avait reçu des engagements de souscription portant sur 100% du montant de l'Emission de BSA de la part du management [1] de la Société.

En raison de la forte demande, la souscription à titre réductible a été partiellement allouée, à hauteur de 2.991.098 BSA [2] .

Le montant de l'Emission de BSA s'élève à 48.377,515 euros et se traduit par l'émission de 9.675.503 BSA, souscrits à un prix de 0,005 euro par BSA, répartis comme suit :

6.684.405 BSA ont été souscrits à titre irréductible ;

2.991.098 BSA ont été souscrits à titre réductible.

Le règlement-livraison des BSA est prévu le 2 juin 2026.

Incidence sur la situation de l'actionnaire

A titre indicatif, l'incidence de l'Emission de BSA sur la participation dans le capital de la Société d'un actionnaire qui détiendrait 1 % du capital social de la Société et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital de la Société au 29 mai 2026, en cas d'exercice des 9.675.503 BSA en 9.675.503 actions nouvelles de la Société) serait la suivante :

Participation de l'actionnaire en % Avant émission des 9.675.503 actions nouvelles 1% Après émission des 9.675.503 actions nouvelles 0,9%

Incidence sur les capitaux propres

L'incidence de l'Emission de BSA sur la quote-part des capitaux propres consolidés par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés part du Groupe au 31 décembre 2025et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 29 mai 2026, en cas d'exercice des 9.675.503 BSA en 9.675.503 actions nouvelles de la Société) est la suivante :

Quote-part des capitaux propres consolidés part du Groupe en € Avant émission des 9.675.503 actions nouvelles -0,002 € Après émission des 9.675.503 actions nouvelles 0,027 €

Incidence sur la structure de l'actionnariat

A titre indicatif, sur la base de la répartition du capital d'Archos à la date du présent communiqué ; en cas d'exercice des 9.675.503 BSA en 9.675.503 actions nouvelles de la Société, le capital de la Société serait réparti comme suit :

Actions % Droits de votes % Loic Poirier 14 826 328 21,9% 21 105 328 27,3% Guillaume Burkel 3 073 741 4,5% 5 460 495 7,1% Bénédicte Ernoult 1 437 165 2,1% 2 078 353 2,7% Flottant 48 391 290 71,4% 48 754 169 63,0% Total 67 728 524 100% 77 398 345 100%

Prospectus

En application des dispositions de l'article L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF »), l'Emission de BSA n'a pas donné pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF dans la mesure où le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8 millions d'euros.

Contact Investisseurs

Loïc Poirier – Président Directeur Général – poirier@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, Distrame, O2i ingénierie, Poladerme, Dextrain, Domisanté, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR001400KO61. www.archos.com

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[1] A savoir Monsieur Loïc Poirier, Président Directeur général de la Société, Monsieur Guillaume Burkel et Madame Bénédicte Ernoult.

[2] Réparties selon un coefficient de 0,121169418 calculé sur le nombre de droits présentés à l'appui des souscriptions à titre irréductible sans qu'il puisse en résulter une attribution de fractions de BSA et sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité de BSA demandés à titre réductible.