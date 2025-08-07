Archos publie des résultats semestriels en nette amélioration

(AOF) - Archos a publié un chiffre d’affaires semestriel en forte progression de 28 %, à 21 millions d’euros. En outre, la marge brute s’est améliorée en passant de 4,5 à 5,5 millions d’euros. De son côté, le résultat d’exploitation a flambé de 360 %, à 1,8 million d’euros et le bénéfice net est passé de 1 à 1,6 million d’euros. La hausse des revenus provient de deux acquisitions réalisées en janvier et en mars et de la croissance organique.

Grâce à une autre opération de croissance externe annoncée le 1er juillet dernier, Archos a confirmé son intention d'essayer d'atteindre des revenus proches de 60 millions d'euros et de délivrer une marge nette en amélioration.

