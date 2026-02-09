ARCHOS : O2i Ingénierie : partenaire de la licorne Jasper.ai Accompagner l'implémentation de l'IA des médias

Paris le 09 février 2026 – O2i Ingénierie , spécialiste de l'intégration de solutions logicielles et de la formation, et filiale d'ARCHOS, devient partenaire et distributeur des solutions Jasper.ai sur le marché français.

Ce partenariat vise en particulier les groupes de médias et les maisons d'édition , pour lesquels l'adoption de l'Intelligence Artificielle générative est devenue un levier de croissance indispensable.

L'IA au service de la créativité éditoriale

Dans un secteur en pleine mutation, O2i Ingénierie propose désormais l'écosystème Jasper pour permettre aux professionnels de l'écrit de :

Accélérer la production de contenus tout en préservant la ligne éditoriale.

tout en préservant la ligne éditoriale. Optimiser le référencement (SEO) des articles et publications numériques.

des articles et publications numériques. Adapter les formats instantanément pour les réseaux sociaux et les différents supports digitaux.

instantanément pour les réseaux sociaux et les différents supports digitaux. Libérer du temps créatif pour les journalistes et éditeurs en automatisant les tâches à faible valeur ajoutée.

Jasper.ai : licorne de l'IA générative

Fondée aux États-Unis, Jasper.ai est bien plus qu'un assistant de rédaction : c'est une véritable licorne technologique valorisée à plus de 1,5 milliard de dollars. Positionnée comme la plateforme d'IA de référence pour les entreprises, Jasper se distingue par :

La sécurité des données : Une architecture conçue pour les besoins des grandes organisations.

Une architecture conçue pour les besoins des grandes organisations. L'identité de marque : Une capacité unique à apprendre et respecter la "voix" spécifique d'un client.

Une capacité unique à apprendre et respecter la "voix" spécifique d'un client. La performance : Des modèles de langage optimisés pour le marketing et le storytelling de haut niveau.

Une expertise d'intégration unique avec O2i Ingénierie

En intégrant Jasper à son catalogue, O2i Ingénierie ne se contente pas de distribuer un logiciel. La filiale d'ARCHOS apporte son expertise dans l'accompagnement des flux de production (workflow) et la formation des équipes.

« L'arrivée de Jasper dans notre portefeuille de solutions est une réponse directe aux défis de nos clients éditeurs, » déclare Loïc Poirier Président d'O2i Ingénierie. « Nous leur proposons l'outil de création le plus puissant du marché, soutenu par notre savoir-faire local en matière d'intégration et de conduite du changement. »

