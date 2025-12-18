ARCHOS : Logic Instrument, filiale d'ARCHOS, sélectionnée pour la fourniture d'unités de calcul robustes dédiées à l'IA embarquée sur le terrain

Paris le 18 décembre 2025 – ARCHOS, pionnier français de l'électronique grand public et acteur reconnu dans les technologies mobiles et durcies, annonce que sa filiale Logic Instrument, ETI française spécialiste de l'IT en conditions extrêmes pour la défense et l'industrie, a été sélectionné l'une des entreprises les plus innovantes de la défense européenne, pour fournir une unité de calcul robuste destinée à l'analyse d'images drones par intelligence artificielle directement sur le terrain.

Une unité de calcul robuste Logic Instrument pour l'analyse d'images sur le terrain

Logic Instrument fournira à Helsing une unité de calcul robuste dédiée aux applications d'intelligence artificielle embarquée , spécialement conçue pour traiter localement de grands volumes d'images issues de drones.

Cette solution se distingue par :

Un châssis robuste , pensé pour résister aux contraintes du terrain : chocs, transport fréquent, conditions opérationnelles variées ;

, pensé pour résister aux contraintes du terrain : chocs, transport fréquent, conditions opérationnelles variées ; Un module de calcul IA de dernière génération , basé sur la technologie Jetson de NVIDIA, intégrant processeur, accélération IA et capacités avancées de traitement — un système complet optimisé pour l'analyse en temps réel ;

, basé sur la technologie Jetson de NVIDIA, intégrant processeur, accélération IA et capacités avancées de traitement — un système complet optimisé pour l'analyse en temps réel ; Des supports de stockage interchangeables , permettant la gestion sécurisée, la rotation et le transfert rapide des données collectées ;

, permettant la gestion sécurisée, la rotation et le transfert rapide des données collectées ; Une architecture orientée traitement en local , assurant que les analyses critiques puissent être réalisées immédiatement, sans dépendance externe.

Cette unité est conçue pour apporter des performances d'IA fiables et constantes sur le terrain, dans un format compact, robuste et facilement intégrable dans des solutions opérationnelles existantes.

Ce partenariat illustre la capacité de Logic Instrument à fournir des solutions de calcul robustes dans l'évolution des opérations modernes : capacités locales, résilience, maîtrise des données et rapidité d'analyse.

