ARCHOS : Logic Instrument, filiale d'ARCHOS, et Weesure annoncent un partenariat stratégique pour répondre aux enjeux de la sécurité de demain

Paris le 15 décembre 2025 – ARCHOS, pionnier français de l'électronique grand public et acteur reconnu dans les technologies mobiles et durcies, annonce le partenariat de sa filiale Logic Instrument, ETI française spécialiste de l'IT en conditions extrêmes pour la défense et l'industrie, avec le groupe Weesure , leader de la sécurité privée et de la surveillance humaine, sont fiers d'annoncer la signature d'un partenariat stratégique visant à digitaliser et moderniser l'offre de sécurité.

Weesure un acteur français majeur de la sécurité privée

Acteur majeur de la sécurité privée depuis plus de 30 ans, le groupe Weesure propose une offre globale de protection combinant audit, surveillance humaine, protection incendie, sécurité électronique et solutions intégrées. La société se distingue par sa capacité à intégrer les nouvelles technologies pour optimiser la performance de ses agents.

Le groupe affiche une dynamique de croissance forte avec des fondamentaux solides :

Chiffre d'Affaires : plus de 200 M€

Effectifs : plus de 6 000 collaborateurs

Clients : 1800 sites

Implantation : Un réseau dense de 21 agences en France (réparties sur 6 régions) et 4 agences en Afrique de l'Ouest.

En France Weesure assure notamment la protection de sites sensibles, industriels et tertiaires à travers ses filiales régionales (Île-de-France, Rhône-Alpes, Grand-Est, etc.). L'entreprise déploie des solutions hybrides mêlant présence humaine et systèmes électroniques innovants.

La Data et l'IA au cœur du dispositif de sécurité de demain

Dans un secteur en pleine mutation, la seule présence physique ne suffit plus. La valeur ajoutée de cette collaboration réside dans la capacité à transformer chaque mission de surveillance en source d'information. Grâce aux terminaux connectés et aux capteurs déployés sur les sites, les données collectées permettront aux équipes de sécurité :

D'effectuer une « Ronde Numérique » intelligente : Digitalisation complète des mains courantes et des rapports d'incidents en temps réel, garantissant une traçabilité totale et une réactivité immédiate.

Digitalisation complète des mains courantes et des rapports d'incidents en temps réel, garantissant une traçabilité totale et une réactivité immédiate. De collecter de données pour l'optimisation prédictive : L'accumulation de données terrain permet d'analyser les zones à risque avec précision.

L'accumulation de données terrain permet d'analyser les zones à risque avec précision. D'obtenir une aide à la décision par l'IA : Ces données permettent de définir scientifiquement, via des algorithmes d'analyse, les emplacements optimaux pour les caméras de surveillance et les capteurs IoT, rendant le dispositif global plus efficient.

Une synergie technologique au service de la sécurité

Pour supporter cette ambition « Data-Driven », la fiabilité du matériel est critique. Logic Instrument apporte son expertise des environnements hostiles.

Le catalogue proposé comprend des ordinateurs et des tablettes durcies, complétés par des solutions dédiées à la sécurité et à la prévention des risques. Conçus pour une utilisation en extérieur et sur des sites techniques, ces équipements accompagnent les opérations terrain et contribuent à la protection des agents, notamment isolés.

L'ensemble repose sur une connectivité fiable et continue (4G/5G, PTI/DATI, vidéo mobile), garantissant la remontée des données critiques et la sécurisation des interventions.

En s'appuyant sur le réseau et les capacités opérationnelles de Weesure, ce partenariat permettra de proposer des solutions technologiques adaptées aux besoins des organisations opérant notamment dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications, des transports, de l'industrie, de la sécurité et des services publics.

Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie de Logic Instrument visant à structurer des partenariats durables et à accompagner ses clients avec des solutions technologiques robustes, éprouvées et orientées continuité de service.

