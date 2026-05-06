ARCHOS : Lancement d'une émission de bons de souscription d'actions avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

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Lancement d'une émission de bons de souscription d'actions avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Produit maximum brut de l'opération : 1.983.478,12 euros

Détachement des DPS le 11 mai 2026

Période de négociation des DPS : du 11 mai au 22 mai 2026 inclus

Période de souscription : du 13 mai au 26 mai 2026 inclus

Parité de souscription : 1 bon de souscription d'actions pour 6 actions existantes

Prix de souscription : 0,005 euro par bon de souscription d'action

Prix d'exercice : 0,20 euro par bon de souscription d'action, soit un prix de souscription par action reflétant une prime de 9% par rapport au dernier cours coté de l'action Archos et de 11% par rapport au cours théorique après détachement du DPS

Opération couverte en totalité par des engagements de souscription du management de la Société

Archos (FR001400KO61 – ALJXR) , acteur reconnu dans les technologies mobiles et durcies (la « Société »), annonce aujourd'hui le lancement d'une émission de bons de souscription d'actions (les « BSA ») avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») avec une parité de 1 BSA pour 6 actions existantes (l'« Emission de BSA »).

Loïc Poirier, Président Directeur général d'Archos, déclare :

« Ces trois dernières années ont marqué une mutation profonde pour notre Groupe qui est devenu un acteur important dans le secteur de la Défense.

Depuis 2022, Archos a pivoté de l'électronique grand public vers les marchés professionnels et principalement dans le secteur de la Défense. L'activité grand public, qui représentait environ 40 % du chiffre d'affaires en 2022, devrait être inférieure à 5 % du chiffre d'affaires en 2026.

En trois ans, le chiffre d'affaires a plus que triplé passant de 14,3 M€ en 2022 à 47,9 M€ en 2025. Le groupe vise désormais plus de 90 M€ en 2026.

Cette transformation réussie nous permet de franchir un nouveau cap, auquel nous souhaitons pleinement associer nos actionnaires en leur permettant de bénéficier de la dynamique de croissance de l'entreprise. »

Principales modalités de l'opération

Nature de l'opération

L'opération envisagée portera sur l'émission d'un maximum de 9.675.503 BSA à souscrire au prix unitaire de 0,005 euro, à raison de 1 BSA pour 6 actions existantes possédées : 6 DPS permettront de souscrire à 1 BSA.

Chaque actionnaire recevra un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 12 mai 2026, selon le calendrier indicatif figurant ci-après.

A la date du présent communiqué, le capital social d'Archos s'élève à 522.477,189 euros divisé en 58.053.021 actions de 0,009 euro de valeur nominale chacune.

Codes de l'action et du DPS

Libellé : Archos

Code ISIN : FR001400KO61

Code ISIN DPS : FR0014018EO9

Lieu de cotation : Euronext Growth Paris

Mnémonique Euronext Growth Paris : ALJXR

Code LEI : 969500ZT25US69VW0K91

Cadre juridique de l'opération

Faisant application de la délégation de compétence reçue aux termes de la dixième (10 ème ) résolution adoptée par l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société tenue le 19 mai 2025, le conseil d'administration du 6 mai 2026 a décidé le lancement de l'Emission de BSA dont les modalités sont détaillées dans le présent communiqué, ainsi que dans un avis aux actionnaires qui paraitra le 8 mai 2026 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO).

Nombre de BSA à émettre

Un nombre de 9.675.503 BSA seront émis dans le cadre de l'Emission de BSA. Les BSA ainsi émis feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN : FR0014018EP6.

Prix de souscription des BSA

Le prix de souscription des BSA a été fixé à 0,005 euro par BSA, à libérer intégralement lors de la souscription, soit un prix de souscription total de 48.377,515 euros pour l'ensemble des 9.675.503 BSA à émettre dans le cadre de l'Emission des BSA.

Période de souscription

La souscription des BSA sera ouverte du 13 mai au 26 mai 2026 inclus.

Prix d'exercice des BSA

Le prix d'exercice des BSA a été fixé à 0,20 euro par BSA, soit un prix d'exercice maximum total de 1.935.100,60 euros pour l'ensemble des 9.675.503 BSA à émettre dans le cadre de l'Emission des BSA.

Produit maximum brut de l'opération

Le produit maximum brut de l'opération en cas d'exercice de l'ensemble des 9.675.503 BSA en espèces s'élèvera à 1.983.478,12 euros.

Produit maximum net de l'opération

Le produit maximum net de l'opération en cas d'exercice de l'ensemble des 9.675.503 BSA en espèces s'élèvera à environ 1,9 million d'euros.

Utilisation du produit de l'émission

Le produit de l'émission a pour objectif de financer la poursuite de la croissance du Groupe.

Droit préférentiel de souscription

La souscription des BSA sera réservée, par préférence :

aux titulaires d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 12 mai 2026, qui se verront attribuer des DPS à raison de 1 DPS par action détenue dans la Société ;

aux cessionnaires des DPS.

Les titulaires de DPS pourront souscrire :

à titre irréductible, à raison de 1 BSA pour 6 actions existantes possédées, soit 6 DPS permettront de souscrire 1 BSA au prix de 0,005 euro par BSA. Les souscriptions à titre irréductible seront allouées intégralement pour permettre à chaque actionnaire de maintenir sa participation au capital ; et

à titre réductible, le nombre de BSA qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant au titre de l'exercice de leurs droits à titre irréductible. En fonction de la demande totale, le nombre de BSA demandés à titre réductible pourrait ne pas être alloué en totalité et faire l'objet d'une réduction.

Période de cotation des droits préférentiels de souscription

Les droits préférentiels de souscription seront cotés sur Euronext Growth Paris (ISIN FR0014018EO9) du 11 mai au 22 mai 2026 inclus.

Valeur théorique du droit préférentiel de souscription

Sur la base du dernier cours coté de l'action Archos le 6 mai 2026, soit 0,1836 euro, et de la valeur théorique du BSA de 0,0272 euro (estimée selon une volatilité de l'action Archos de 46%), la valeur théorique de chaque DPS est de 0,0037 euro. Le prix d'exercice d'un BSA, correspondant au prix de souscription d'une action nouvelle sur exercice d'un BSA, fait apparaitre une prime de :

- 9% par rapport au dernier cours coté de l'action Archos, et

- 11% par rapport au cours théorique de l'action après détachement du DPS.

Calendrier indicatif de l'opération

6 mai 2026 Diffusion d'un communiqué de presse décrivant les principales caractéristiques de l'opération 7 mai 2026 Diffusion par Euronext de l'avis d'émission 8 mai 2026 Publication au BALO de l'avis aux actionnaires 11 mai 2026 Détachement et début des négociations des droits préférentiels de souscription sur Euronext Growth Paris 12 mai 2026 Journée comptable à l'issue de laquelle les titulaires d'actions existantes enregistrées comptablement sur leurs comptes-titres se verront attribuer des droits préférentiels de souscription (Record date) 13 mai 2026 Ouverture de la période de souscription 22 mai 2026 Fin de la cotation des droits préférentiels de souscription sur Euronext Growth Paris 26 mai 2026 Clôture de la période de souscription 29 mai 2026 Diffusion d'un communiqué de presse annonçant le résultat des souscriptions

Diffusion par Euronext de l'avis de résultat et d'admission des BSA 2 juin 2026 Emission des BSA

Règlement-livraison des BSA

Admission des BSA aux négociations sur Euronext Growth Paris

Garantie et engagements de souscription

L'émission des BSA ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce.

Il est cependant rappelé que la Société a reçu des engagements de souscription portant sur 100% du montant de l'Emission de BSA de la part du management [1] de la Société.

Il est également précisé que la Société n'a pas d'indications relatives à la participation d'actionnaires historiques.

Si vous êtes actionnaire de la Société

Vous disposez de DPS attachés à vos actions Archos qui vous permettent de souscrire en priorité, à titre irréductible, les BSA en appliquant le rapport de 1 BSA pour 6 DPS (1 action existante donnant droit à 1 DPS) :

- soit vous disposez d'un nombre exact et suffisant d'actions existantes pour pouvoir souscrire via vos DPS à un nombre entier de BSA (par exemple, si vous disposez de 6 actions Archos, vous pourrez souscrire par priorité à 1 BSA) ;

- soit vous ne disposez pas d'un nombre suffisant d'actions existantes pour obtenir un nombre entier de BSA, vous pourrez dès lors acheter ou vendre le nombre de DPS permettant d'atteindre le rapport conduisant à un nombre entier de BSA (1 BSA pour 6 DPS).

Vous pouvez par ailleurs, en plus des souscriptions à titre irréductible effectuées au moyen des DPS dont vous disposez, souscrire à titre réductible au plus tard le 26 mai 2026 (inclus) le nombre de BSA que vous souhaitez, en faisant parvenir votre demande, en même temps que votre demande de souscription à titre irréductible auprès de votre intermédiaire financier habilité. Les BSA éventuellement non absorbés par les souscriptions à titre irréductible seront répartis et attribués aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre de DPS utilisés à l'appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction de BSA.

Si vous n'êtes pas encore actionnaire de la Société

Vous pouvez souscrire à l'Emission de BSA en faisant l'acquisition en bourse de DPS du 11 mai 2026 jusqu'au 22 mai 2026 inclus par l'intermédiaire de l'établissement financier en charge de votre compte-titres.

Le code ISIN des DPS est FR0014018EO9.

Incidence sur la situation de l'actionnaire

A titre indicatif, l'incidence de l'Emission de BSA sur la participation dans le capital de la Société d'un actionnaire qui détiendrait 1 % du capital social de la Société et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital de la Société au 6 mai 2026, en cas d'exercice des 9.675.503 BSA en 9.675.503 actions nouvelles de la Société) serait la suivante :

Participation de l'actionnaire en % Avant émission des 9.675.503 actions nouvelles 1% Après émission des 9.675.503 actions nouvelles 0,9%

Incidence sur les capitaux propres

L'incidence de l'Emission de BSA sur la quote-part des capitaux propres consolidés par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés part du Groupe au 31 décembre 2025et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 6 mai 2026, en cas d'exercice des 9.675.503 BSA en 9.675.503 actions nouvelles de la Société) est la suivante :

Quote-part des capitaux propres consolidés part du Groupe en € Avant émission des 9.675.503 actions nouvelles -0,002 € Après émission des 9.675.503 actions nouvelles 0,027 €

Incidence sur la structure de l'actionnariat

L'incidence de l'Emission de BSA sur la structure de l'actionnariat sera présentée dans le communiqué de presse de la Société relatif aux résultats de l'Emission de BSA.

Caractéristiques des BSA

Les principales caractéristiques des BSA sont présentées en annexe au présent communiqué et sont disponibles en intégralité sur le site internet de la Société.

Facteurs de risque

Risques liés à l'opération

Les principaux facteurs de risques liés à l'Emission de BSA figurent ci-après :

le marché des DPS pourrait n'offrir qu'une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité ;

en cas de baisse du prix du marché des actions de la Société, les DPS pourraient perdre de leur valeur ;

les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs DPS pourraient voir leur participation dans le capital social de la Société diluée dans le cadre de l'exercice des BSA. A titre indicatif, après réalisation de l'Emission de BSA à hauteur de 100% et d'exercice de l'intégralité des BSA, la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1,00% du capital social de la Société préalablement à l'Emission de BSA et ne souscrivant pas à celle-ci, serait de 0,9%. Le détail des effets dilutifs de l'Emission de BSA est présenté au paragraphe « Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire » du présent communiqué ;

les BSA souscrits et non exercés au cours de la période de douze (12) mois suivant leur émission seront caducs ;

en cas d'émission d'actions nouvelles Archos résultant de l'exercice de BSA, (i) les actionnaires verront leur participation dans le capital social d'Archos diluée, (ii) la volatilité et la liquidité des actions Archos pourraient fluctuer significativement, et (iii) la cession des actions Archos sur le marché pourrait avoir un impact défavorable sur le cours de l'action Archos ;

les actions nouvelles Archos émises sur exercice de BSA par voie d'Exercice sans Versement d'Espèces ne pourront faire l'objet d'aucun transfert et devront rester inscrites au nominatif pur pendant une période de quinze (15) mois à compter de la date d'émission des BSA, soit jusqu'au 2 septembre 2027 (inclus), ce qui empêchera les actionnaires concernés de profiter de la liquidité du marché sur cette période.

Risques liés à la Société

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, lesquels sont présentés dans le Rapport financier annuel 2025. La survenance de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société. Il n'a pas été identifié de risques majeurs nouveaux relatifs à la Société et son activité depuis la publication du Rapport financier annuel 2025.

La Société dispose d'une visibilité financière de plus de 12 mois à la date du présent communiqué, sans prendre en compte les produits attendus de la réalisation de l'Emission de BSA.

Prospectus

En application des dispositions de l'article L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF »), l'Emission de BSA ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF dans la mesure où le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8 millions d'euros.

Contact Investisseurs

Loïc Poirier – Président Directeur Général – poirier@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, Distrame, O2i ingénierie, Poladerme, Dextrain, Domisanté, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR001400KO61. www.archos.com

Avertissement

La Société précise qu'à sa connaissance aucun Investisseur potentiel ne détient d'information privilégiée.

Le présent communiqué de presse ne peut être communiqué, publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis (y compris ses territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District of Columbia), au Canada, en Australie, au Japon, en Afrique du Sud ou dans tout autre pays en violation des lois en vigueur dans la juridiction concernée.

Le présent communiqué de presse n'est en aucune manière destiné à constituer (et il n'existera pas) une offre destinée à la vente ou à la souscription, ni une annonce d'une offre prochaine destinée à? la vente ou à la souscription, ni une sollicitation d'une offre d'acquérir ou de souscrire, ni une annonce d'une sollicitation prochaine d'une offre d'acquérir ou de souscrire des titres de la Société dans, ou aux résidents, habitants ou citoyens des États-Unis, Canada, Australie, Japon, Afrique du Sud ou toute juridiction ou? une telle offre ou sollicitation sans enregistrement, sans exemption d'enregistrement ou sans qualification n'est pas permise selon la législation applicable de la juridiction concernée ou ne satisfait pas aux conditions requises selon la législation applicable de la juridiction concernée.

Les titres de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act »), ou de toute autre instance concernant la réglementation des titres, E?tat ou juridiction des États-Unis. Les titres de la Société ne peuvent être directement ou indirectement offerts, vendus, revendus, transférés ou livrés aux États-Unis, sauf en vertu d'une dérogation valable aux exigences d'enregistrement imposées par le US Securities Act et conformément aux lois applicables de tout État ou juridiction des États-Unis. Il n'y aura pas d'offre publique de titres aux États-Unis.

Le présent communiqué de presse peut uniquement être distribué (A) en-dehors des États-Unis conformément à? la Regulation S du US Securities Act (i) aux personnes au Royaume-Uni (a) ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement qui rentrent dans la définition de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'« Ordonnance »), ou (b) qui sont des high net worth entities au sens de l'Article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance, ou (c) auxquelles une invitation ou une incitation à? exercer une activité d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act de 2000) en lien avec l'émission ou la vente de tout titre de la Société ou de tout membre de son groupe peut être légalement communiquée ou amenée à? être communiquée ; (ii) aux personnes dans tout autre État membre de l'Espace Économique européen qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2(e) du Règlement Prospectus (Règlement (EU) 2017/1129, tel que modifié) ; (iii) certains investisseurs qualifiés et/ou institutionnels dans d'autres juridictions sélectionnées, conformément aux restrictions applicables ; et aux personnes aux États-Unis qui sont des « qualified institutional buyers », tels que définis dans et sur la base de la Rule 114A du US Securities Act ou d'une autre exemption d'enregistrement ou d'une transaction non soumise à? l'enregistrement en vertu du US Securities Act.

Annexe – Principales caractéristiques des BSA

Les droits des titulaires des BSA seront représentés par une inscription à leur nom :

soit auprès d'Uptevia, mandaté par la Société, pour les BSA inscrits sous la forme nominative pure ;

soit chez l'intermédiaire financier habilité de leur choix pour les BSA au porteur et les BSA en compte nominatif administré.

Les BSA pourront être transférés librement.

Le porteur de BSA sera en droit de choisir, à tout moment au cours d'une période de douze (12) mois à compter de leur émission, d'exercer tout ou partie des BSA en actions nouvelles Archos (la « Date d'Exercice des BSA »).

Les BSA seront exercés à un prix de 0,20 euro par BSA (le « Prix d'Exercice des BSA »).

Chaque BSA donnera le droit de souscrire à une (1) action nouvelle Archos (la « Parité d'Exercice des BSA »), sous réserve d'ajustements légaux.

Les BSA seront exercés :

soit par virement bancaire en fonds immédiatement disponibles et librement transférables en euros sur un compte bancaire notifié au porteur de BSA par Uptevia, si ses BSA sont inscrits sous la forme nominative pure, ou de son intermédiaire financier, si ses BSA sont inscrits au porteur ou au nominatif administré (ou par un autre mode de paiement accepté par la Société) (l' « Exercice avec Versement d'Espèces ») ;

soit, uniquement si les BSA exercés sont inscrits sous la forme nominative pure, par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible résultant du rachat par la Société d'une partie des BSA préalablement détenus par le porteur et inscrits sous la forme nominative pure (valorisés à leur Valeur Intrinsèque, telle que définie ci-dessous) (l' « Exercice Sans Versement d'Espèces »).

La valeur intrinsèque d'un BSA (la « Valeur Intrinsèque ») sera égale au produit de (A) la Parité d'Exercice des BSA en vigueur et (B) la différence (si positive) entre (i) le cours de clôture de l'action Archos du jour de bourse précédant immédiatement la Date d'Exercice des BSA considérée, et (ii) le quotient (a) du Prix d'Exercice des BSA applicable par (b) la Parité d'Exercice des BSA en vigueur.

L'émission des actions nouvelles Archos, ainsi que leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris, devront avoir lieu :

en cas d'Exercice avec Versement d'Espèces : dans les deux (2) jours de bourse suivant la Date d'Exercice des BSA ;

en cas d'Exercice sans Versement d'Espèces : dans les trois (3) premiers jours de bourse du mois calendaire suivant la Date d'Exercice des BSA, à compter du mois de juillet 2026 (inclus).

Les actions nouvelles Archos émises en cas d'exercice de BSA seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris, à compter de leur émission, confèreront immédiatement jouissance courante et seront entièrement assimilées et fongibles avec les actions existantes de la Société (code FR001400KO61).

Les actions nouvelles Archos émises sur exercice de BSA par voie d'Exercice sans Versement d'Espèces ne pourront faire l'objet d'aucun transfert et devront rester inscrites au nominatif pur pendant une période de quinze (15) mois à compter de la date d'émission des BSA, soit jusqu'au 2 septembre 2027 (inclus).

Les BSA seront admis aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris dès leur émission.

Les caractéristiques détaillées des BSA seront publiées sur le site de la Société.

[1] A savoir Monsieur Loïc Poirier, Président Directeur général de la Société, Monsieur Guillaume Burkel et Madame Bénédicte Ernoult.