 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ARCHOS : France 2030 : Le projet NeuroScreen, porté par DEXTRAIN, lauréat de l'Appel à Projets Grand Défi " Dispositifs Médicaux Numériques en Santé Mentale "
information fournie par Actusnews 18/05/2026 à 08:30

Paris, le 18 mai 2026 – ARCHOS annonce que Dextrain chef de file du consortium réunissant également l' Inserm et l' équipe de recherche du Pr Marie-Odile Krebs, a été sélectionnée pour le programme France 2030 . Cette décision souligne l'exigence technique du projet et la confiance accordée à NeuroScreen pour moderniser la prise en charge des troubles psychiatriques en France.

Réduire le délai diagnostic grâce à la précision des données chiffrées

Chaque année en France, plus de 30 000 patients consultent pour un premier épisode psychotique. L'enjeu central est de raccourcir l'errance diagnostique , facteur déterminant pour le pronostic clinique. NeuroScreen utilise la technologie numérique pour quantifier les marqueurs sensorimoteurs et neurocognitifs. Cette approche permet de distinguer plus rapidement les troubles psychotiques précoces d'autres pathologies (TSA, troubles bipolaires) et d'initier une intervention ciblée.

Efficacité clinique et gains pour le système de santé

  • Efficience et capacité de soin : La standardisation des bilans réduit le temps de passation de 30 % , levant ainsi les goulots d'étranglement diagnostiques pour accroître la capacité d'accueil globale des services de 10 à 15 % sans ressources supplémentaires.
  • Impact médico-économique : En facilitant l'intervention précoce, la solution vise une économie directe pour l'Assurance Maladie de 32 000 € à 48 000 € par patient sur cinq ans, grâce à l'évitement d'hospitalisations d'urgence (coût moyen de 16 000 € par épisode).

Un modèle économique de l'urgence à la prévention

NeuroScreen ne se contente pas de répondre à un besoin médical immédiat ; c'est un projet qui transforme la gestion de la santé mentale en passant d'une logique de réaction à une logique de prévention.

Le marché repose sur une base concrète : 30 000 jeunes consultent chaque année pour un premier épisode psychotique. En intégrant un suivi systématique sur deux ans , NeuroScreen va au-delà du simple constat initial afin d'accompagner les patients.

Utilisé lors de campagnes de prévention , l'outil permet d'identifier les adolescents les plus vulnérables parmi ceux qui consultent pour un mal-être. En repérant ces fragilités très tôt, on peut intervenir immédiatement pour empêcher la maladie de se déclarer et éviter ainsi des hospitalisations d'urgence.

En remplaçant les dépenses liées à l'errance diagnostique par un dépistage optimisé, NeuroScreen transforme le coût d'une médecine de gestion de crise en un investissement de prévention hautement rentable pour le système de santé.

À propos des membres du consortium :

  • Dextrain (Chef de file) : Start-up française spécialisée dans la santé numérique (DeepTech) développant des solutions pour quantifier avec précision les fonctions sensorimotrices et cognitives.
  • Inserm : L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est l'organisme public français dédié à la recherche biologique et médicale.
  • Équipe Krebs : Equipe de recherche de référence internationale dans l'étude des phases précoces de la psychose et l'identification des marqueurs neurodéveloppementaux.

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, Distrame, O2i ingénierie, Poladerme, Dextrain, Domisanté, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR001400KO61. www.archos.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lptrZceZY2ianXFyaZxol2qYbGxklpKabmeeyJOda5bKZ2+SlmqUmpSVZnJpl2tu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98268-archos-cp-_-dextrain-neuroscreen-aap-grand-defi.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

ARCHOS
0,1778 EUR Euronext Paris -1,77%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )
    Urgo annonce 150 millions d'euros d'investissement en 2026-2027
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.05.2026 09:37 

    Le groupe industriel Urgo, marque emblématique du pansement, a annoncé lundi un plan d'investissements à venir de 150 millions d'euros après avoir rejoint le cercle des entreprises françaises ayant dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le plan d'investissements ... Lire la suite

  • Gold by Gold lance une augmentation de capital
    Gold by Gold lance une augmentation de capital
    information fournie par Boursorama 18.05.2026 09:10 

    Coté à Paris depuis avril 2012, Gold by Gold est le spécialiste français de l'or et des métaux précieux présent sur toute la chaîne d'approvisionnement, depuis la sortie de mine jusqu'à leur affinage, leur revente Le groupe lance actuellement une augmentation de ... Lire la suite

  • Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en baisse
    information fournie par AFP 18.05.2026 09:08 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert en baisse lundi, dans un contexte d'inquiétude en l'absence de progrès dans les discussions pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, qui provoque une flambée des taux d'intérêt de la dette des Etats. Vers 7H05 GMT, ... Lire la suite

  • Sébastien Lecornu, à Vernon, le 15 mars 2026 ( POOL / MARTIN LELIEVRE )
    Prix des carburants : un "nouveau paquet" d'aides pour juin présenté jeudi par le gouvernement
    information fournie par Boursorama avec Media Services 18.05.2026 09:02 

    Début mai, le Premier ministre Sébastien Lecornu a reconnu que la crise s'éternisait et qu'il fallait dans ce contexte "changer d'échelle", promettant de n'abandonner "personne". La crise provoquée par la guerre au Moyen-Orient se prolonge, et dans ce contexte, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109,99 +3,19%
NANOBIOTIX
42,86 -2,19%
CAC 40
7 866,66 -1,08%
INNATE PHARMA
1,928 +10,80%
SOITEC
149,2 +0,78%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank