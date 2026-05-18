ARCHOS : France 2030 : Le projet NeuroScreen, porté par DEXTRAIN, lauréat de l'Appel à Projets Grand Défi " Dispositifs Médicaux Numériques en Santé Mentale "

Paris, le 18 mai 2026 – ARCHOS annonce que Dextrain chef de file du consortium réunissant également l' Inserm et l' équipe de recherche du Pr Marie-Odile Krebs, a été sélectionnée pour le programme France 2030 . Cette décision souligne l'exigence technique du projet et la confiance accordée à NeuroScreen pour moderniser la prise en charge des troubles psychiatriques en France.

Réduire le délai diagnostic grâce à la précision des données chiffrées

Chaque année en France, plus de 30 000 patients consultent pour un premier épisode psychotique. L'enjeu central est de raccourcir l'errance diagnostique , facteur déterminant pour le pronostic clinique. NeuroScreen utilise la technologie numérique pour quantifier les marqueurs sensorimoteurs et neurocognitifs. Cette approche permet de distinguer plus rapidement les troubles psychotiques précoces d'autres pathologies (TSA, troubles bipolaires) et d'initier une intervention ciblée.

Efficacité clinique et gains pour le système de santé

Efficience et capacité de soin : La standardisation des bilans réduit le temps de passation de 30 % , levant ainsi les goulots d'étranglement diagnostiques pour accroître la capacité d'accueil globale des services de 10 à 15 % sans ressources supplémentaires.

La standardisation des bilans réduit le temps de passation de , levant ainsi les goulots d'étranglement diagnostiques pour accroître la capacité d'accueil globale des services de sans ressources supplémentaires. Impact médico-économique : En facilitant l'intervention précoce, la solution vise une économie directe pour l'Assurance Maladie de 32 000 € à 48 000 € par patient sur cinq ans, grâce à l'évitement d'hospitalisations d'urgence (coût moyen de 16 000 € par épisode).

Un modèle économique de l'urgence à la prévention

NeuroScreen ne se contente pas de répondre à un besoin médical immédiat ; c'est un projet qui transforme la gestion de la santé mentale en passant d'une logique de réaction à une logique de prévention.

Le marché repose sur une base concrète : 30 000 jeunes consultent chaque année pour un premier épisode psychotique. En intégrant un suivi systématique sur deux ans , NeuroScreen va au-delà du simple constat initial afin d'accompagner les patients.

Utilisé lors de campagnes de prévention , l'outil permet d'identifier les adolescents les plus vulnérables parmi ceux qui consultent pour un mal-être. En repérant ces fragilités très tôt, on peut intervenir immédiatement pour empêcher la maladie de se déclarer et éviter ainsi des hospitalisations d'urgence.

En remplaçant les dépenses liées à l'errance diagnostique par un dépistage optimisé, NeuroScreen transforme le coût d'une médecine de gestion de crise en un investissement de prévention hautement rentable pour le système de santé.

À propos des membres du consortium :

Dextrain (Chef de file) : Start-up française spécialisée dans la santé numérique (DeepTech) développant des solutions pour quantifier avec précision les fonctions sensorimotrices et cognitives.

Start-up française spécialisée dans la santé numérique (DeepTech) développant des solutions pour quantifier avec précision les fonctions sensorimotrices et cognitives. Inserm : L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est l'organisme public français dédié à la recherche biologique et médicale.

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est l'organisme public français dédié à la recherche biologique et médicale. Équipe Krebs : Equipe de recherche de référence internationale dans l'étude des phases précoces de la psychose et l'identification des marqueurs neurodéveloppementaux.

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, Distrame, O2i ingénierie, Poladerme, Dextrain, Domisanté, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR001400KO61. www.archos.com