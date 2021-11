ARCHOS : Feuille de route 2022 de Medical Devices Venture, filiale d'ARCHOS.

Paris le 23 Novembre 2021 – Medical Devices Venture, dont l'objectif est de transformer des projets issus des laboratoires de recherche français en leaders européens de la Med Tech présente sa feuille de route pour 2022.





Medical Devices Venture au cœur de l'écosystème d'innovation

Comme l'a illustré la participation d'ARCHOS, comme sponsor du Village Med Tech, au salon Deeptech Connect organisé par le réseau SATT (Société d'Accélération de Transfert de technologies) la semaine dernière, la collaboration de Medical Devices Venture avec les SATT est au centre de la sélection des futures start-up qui seront créées par le groupe.

Les 13 SATT sont en relation au quotidien avec plus de 150 000 chercheurs et offrent un accès privilégié aux innovations et compétences des laboratoires publics et sont à même de présenter à Medical Devices Ventures les projets qui pourront être transformés en entreprise avec un objectif de commercialisation rapide du dispositif médical





Medical Devices Venture : une structure totalement opérationnelle

Depuis le début de l'année, Medical Devices Venture a annoncé sa participation dans la création de 3 start-up :



Dextrain

Créée en partenariat avec la SATT Erganeo (Paris), Dextrain a pour vocation de créer un profil multi dimensionnel de la dextérité en vue de la rééducation post- AVC. Le Dextrain Manipulandum a été reconnu pour son caractère innovant et a déjà obtenu 2 prix :

Prix de l'innovation du concours Rééduca Innov' 2021

Prix du Concours Innovation Handicap SOFMER 2021

L'équipe de Dextrain s'enrichit d'un réseau d'ambassadeurs pour commercialiser ses dispositifs. Elle est en contact avec des centres SSR (Soins de suite et de réadaptation) et des CHU intéressés par ses solutions.



Poladerme

Issue du laboratoire de l'Université de Strasbourg et maturée par la SATT Conectus, la société Poladerme développe une solution innovante, rapide et non invasive d'aide au diagnostic, basée sur un système optique et des algorithmes d'Intelligence Artificielle pour analyser en profondeur les tissus et évaluer l'état de santé de la peau. Son ambition est de devenir un leader de la spectropolarimétrie combinée à l'Intelligence Artificielle et au machine learning, appliqué à la dermatologie.

Poladerme participe la semaine prochaine aux Journées Dermatologiques de Paris pour présenter sa solution aux dermatologues.



MDV IT

Annoncée au début du mois de novembre, l'objectif de MDV IT est de proposer aux établissements de santé sa palette de compétences et d'être leur interlocuteur privilégié pour répondre à leur besoin de petites séries, personnalisées, dotées d'accessoires dédiés, et intégrant les suites logicielles applicatives adaptées en termes de gestion de flotte et de sécurité des données.

MDV IT est également l'entité du groupe qui apportera les fonctions supports aux autres filiales de Medical Devices Venture en termes d'industrialisation, de suivi de fabrication, de contrôle qualité, d'approvisionnement et de logistique.





Des projets à l'étude

Forte de sa relation privilégiée avec les SATT, Medical Devices Venture analyse actuellement des projets qui pourraient donner naissance à des nouvelles start-up dans la Med Tech. L'objectif étant de lancer 3 à 4 nouvelles entreprises d'ici fin 2022.

Medical Devices Venture est également en relation avec le Professeur Philippe Manivet Directeur de la Biobank de l'Hôpital Lariboisière à Paris pour étudier des programmes de recherches qui pourraient aboutir à des créations de startup dans la Bio Tech.





Création d'un Comité Stratégique

Pour accompagner sa réflexion sur les projets innovants qui pourraient éventuellement intégrer Medical Devices Venture, l'entreprise a constitué un comité stratégique, organe consultatif, composé d'experts aux profils complémentaires issus du monde de la santé, de la recherche, de l'entreprenariat et du capital-risque.

Le Comité stratégique est présidé par Loïc POIRIER PDG d'ARCHOS et de Medical Devices Venture.

