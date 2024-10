Archos en croissance de 112% sur les 9 premiers mois 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Archos réalise un chiffre d'affaires de 23,5 millions d'euros sur les 3 premiers trimestres 2024 contre 11,1 millions à fin septembre 2023, soit une croissance de 112%. Cette forte croissance provient essentiellement de l'intégration d'Elexo dans le groupe", précise dans un communiqué l'expert en solutions mobiles. Côté perspectives, la société entend continuer à enrichir son portefeuille de produits autour des solutions mobiles destinées au segment Défense et conditions extrêmes mais aussi élargir sa base de clients grands comptes en recrutant des experts métiers.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.