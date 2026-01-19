ARCHOS : Elexo, filiale de Logic Instrument, s'investit dans sa cyber sécurité et entame une certification AirCyber avec BoostAeroSpace.

Paris le 19 janvier 2026 – ARCHOS, acteur reconnu dans les technologies mobiles et durcies, annonce aujourd'hui qu'Elexo, filiale de Logic Instrument, entame une démarche structurante de certification de ses systèmes d'information. En s'engageant dans le programme AirCyber opéré par BoostAeroSpace , Elexo entend se hisser au plus haut niveau d'exigence en matière de cybersécurité et de conformité réglementaire.

Un renforcement stratégique de la Sécurité des Systèmes d'Information (SSI)

Depuis plus de vingt ans, le groupe Logic Instrument, fourni des solutions IT mobiles pour des clients français et internationaux aux exigences élevées. Face à l'intensification des menaces cyber touchant l'ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe fait évoluer sa stratégie SSI.

Cette initiative vise à renforcer la résilience cyber du Groupe à travers trois piliers fondamentaux :

Technique : Durcissement des systèmes et surveillance renforcée.

Durcissement des systèmes et surveillance renforcée. Organisationnel : Mise en place de processus documentés et audités.

Mise en place de processus documentés et audités. Humain : Sensibilisation accrue des équipes et clarification des responsabilités.

La certification AirCyber : un gage de confiance pour la Supply Chain

Pour répondre aux besoins critiques des secteurs de l'aéronautique, de l'aérospatial et de la défense, Elexo a choisi la certification AirCyber de BoostAeroSpace . Ce label, reconnu par les grands donneurs d'ordres européens, garantit l'alignement du Groupe sur les référentiels de sécurité et de traçabilité les plus rigoureux.

« Cette démarche ne vise pas seulement l'obtention d'un label, elle inscrit durablement la sécurité au cœur de notre culture d'entreprise. En atteignant l'état de l'art en matière de SSI, nous consolidons notre position de partenaire de confiance pour les marchés les plus sensibles. » déclare Loïc POIRIER PDG du groupe ARCHOS

