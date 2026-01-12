Archos dévoile des revenus en hausse de 53% en 2025
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 09:13
Pour 2026, le spécialiste des technologies mobiles table sur des revenus de 92 millions d'euros, soit une augmentation impressionnante de 91% par rapport à 2025.
La société aborde 2026 avec une confiance renforcée, portée par une dynamique de croissance particulièrement soutenue, selon le communiqué de presse.
Pour l'exercice en cours, Archos compte sur un renforcement de l'ancrage Défense avec une consolidation de sa position de leader dans les solutions mobiles durcies (appareils conçus pour résister à des conditions extrêmes) sur les marchés stratégiques français et allemands.
Archos mise également sur l'intégration réussie d'O2i Ingénierie, qui transforme la société en un acteur global de la transformation digitale, mais aussi sur le plein effet des opérations de croissance externe et le renforcement de la souveraineté et enfin, dans le développement dans la MedTech.
