 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Archos dévoile des revenus en hausse de 53% en 2025
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 09:13

Archos a annoncé s'attendre à générer un chiffre d'affaires de l'ordre de 48 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2025, soit une progression de 53% par rapport à 2024.

Pour 2026, le spécialiste des technologies mobiles table sur des revenus de 92 millions d'euros, soit une augmentation impressionnante de 91% par rapport à 2025.

La société aborde 2026 avec une confiance renforcée, portée par une dynamique de croissance particulièrement soutenue, selon le communiqué de presse.

Pour l'exercice en cours, Archos compte sur un renforcement de l'ancrage Défense avec une consolidation de sa position de leader dans les solutions mobiles durcies (appareils conçus pour résister à des conditions extrêmes) sur les marchés stratégiques français et allemands.

Archos mise également sur l'intégration réussie d'O2i Ingénierie, qui transforme la société en un acteur global de la transformation digitale, mais aussi sur le plein effet des opérations de croissance externe et le renforcement de la souveraineté et enfin, dans le développement dans la MedTech.

Valeurs associées

ARCHOS
0,2125 EUR Euronext Paris -0,70%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LAGARDERE : Peu de risque à moyen terme
    LAGARDERE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 12.01.2026 10:03 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Le logo d'Eli Lilly, présent sur le siège du groupe. (crédit : Adobe Stock / )
    Abivax s'envole sur fond de nouvelles rumeurs d'OPA
    information fournie par Reuters 12.01.2026 09:54 

    Abivax ABVX.PA monte fortement lundi en Bourse après une information selon laquelle le géant pharmaceutique américain Eli Lilly LLY.N est toujours intéressé par un rachat du groupe français de biotechnologie. A la Bourse de Paris, vers 08h50 GMT, l'action Abivax ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les menaces contre la Fed propulsent l'or et l'argent au sommet, les Bourses européennes prudentes
    information fournie par AFP 12.01.2026 09:54 

    Un climat d'aversion pour le risque règne lundi sur les marchés financiers après les menaces de poursuites contre la Fed pour fraude par le ministère de la Justice américain, poussant les métaux précieux à de nouveaux records et pesant sur les Bourses européennes. ... Lire la suite

  • Open de France
    Tennis: Loïs Boisson forfait pour l'Open d'Australie
    information fournie par Reuters 12.01.2026 09:53 

    La Française Loïs Boisson, demi-finaliste surprise du dernier Roland-Garros, a annoncé lundi son forfait pour l'Open d'Australie, ‍pas encore remise de blessures à répétition depuis la fin de saison dernière. "Aller en Australie et jouer l'Australian Open a toujours ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank