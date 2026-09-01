ARCHOS : Dette envers la Banque Européenne d'Investissement (BEI) réduite de 3 M EUR à 0,9M EUR

Réduction de deux tiers de la dette BEI.

Impact positif de plus de 2 M€ sur le résultat net 2026 et les capitaux propres.

Structure financière consolidée pour soutenir le développement futur.

Paris le 1 er septembre 2026 - ARCHOS (FR001400KO61 – ALJXR) , acteur reconnu dans les technologies mobiles et ultra durcies annonce la signature d'un accord majeur portant sur la révision de son accord de prêt conclu initialement en 2016 avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

A date, le Groupe enregistrait une dette de 3 millions d'euros associée à une clause de retour à meilleure fortune. Aux termes du nouvel accord négocié avec la BEI, cet engagement est substantiellement révisé et ramené à 935 000 €, remboursables sur une durée de 7 ans.

Des retombées financières majeures pour le Groupe

Cette restructuration stratégique génère des impacts comptables et financiers immédiats :

Impact direct sur le résultat net 2026 : L'abandon de créance consenti améliorera le résultat net de l'exercice 2026 de plus de 2 millions d'euros .

L'abandon de créance consenti améliorera le résultat net de l'exercice 2026 de . Renforcement des fonds propres : L'opération aura un impact positif d'un montant équivalent ( plus de 2 M€ ) sur les capitaux propres d'ARCHOS.

L'opération aura un impact positif d'un montant équivalent ( ) sur les capitaux propres d'ARCHOS. Optimisation de la structure financière : La division par trois de cette dette et le renforcement simultané du haut de bilan permettent une amélioration très significative de l'ensemble des masses bilancielles du Groupe.

Suite à cet accord, ARCHOS consolide durablement sa structure financière pour aborder avec confiance ses prochaines étapes de développement.

Contact Investisseurs

Loïc Poirier – Président Directeur Général – poirier@archos.com

A propos d'ARCHOS

A RCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, Distrame, O2i ingénierie, Poladerme, Dextrain, Domisanté, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR001400KO61. www.archos.com