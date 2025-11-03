ARCHOS : ARCHOS, partenaire technologique de la Paris Investor Week 2025

Paris le 3 novembre 2025 – ARCHOS, pionnier français de l'électronique grand public et acteur reconnu dans les technologies mobiles et durcies, annonce son rôle de partenaire technologique officiel de la Paris Investor Week 2025 , le premier grand rendez-vous consacré à l'investissement et à l'éducation financière qui se tiendra le 14 novembre au Palais Brongniart.

Dans le cadre de cet événement incontournable réunissant investisseurs, entrepreneurs et acteurs institutionnels, ARCHOS fournira l'ensemble des tablettes Android et PC durcis Fieldbook RC300 utilisés par les organisateurs et les participants pour la gestion, la logistique et les démonstrations interactives tout au long de l'événement.

Cette collaboration illustre la capacité d'ARCHOS à offrir des solutions technologiques fiables et performantes tout en soutenant l'innovation et le dynamisme de l'écosystème entrepreneurial français.

« Nous sommes fiers d'accompagner la Paris Investor Week, un événement qui incarne l'excellence et la vitalité de l'investissement en France. Nos technologies robustes et connectées contribueront à rendre cet événement plus fluide, interactif et innovant. »

- 100 places premium offertes grâce à notre code partenaire ARCHOS

- Réservez vite votre place ici : bit.ly/43yePjP

Contact

Loïc POIRIER – PDG – poirier@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, O2i ingénierie, Poladerme, Dextrain, Domisanté, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0014007XT1. www.archos.com